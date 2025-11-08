তাইজুলের বদলে ডারবান সুপার জায়ান্টসে উইলিয়ামসন

তাইজুলের বদলে ডারবান সুপার জায়ান্টসে উইলিয়ামসন
দক্ষিণ আফ্রিকার ঘরোয়া টি-টোয়েন্টি ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্ট এসএ২০-এর আসন্ন (২০২৫-২৬) মৌসুমে ডারবান সুপার জায়ান্টস দলে পরিবর্তন এসেছে। বাংলাদেশি বাঁহাতি স্পিনার তাইজুল ইসলামের জায়গায় তারা নিয়েছে নিউজিল্যান্ডের তারকা ব্যাটার কেন উইলিয়ামসনকে।
তাইজুলকে গত সেপ্টেম্বরে হওয়া মেগা নিলামে ৫ লাখ র্যান্ড (প্রায় ২৮,৮৫৮ মার্কিন ডলার) মূল্যে দলে ভিড়িয়েছিল ডারবান। তবে তিনি আসন্ন মৌসুমে খেলতে পারবেন না বলে জানা গেছে।
বাংলাদেশের প্রথম ক্রিকেটার হিসেবে এসএ টোয়েন্টিতে দল পেয়েছেন তাইজুল। আর দেশের প্রথম ক্রিকেটার হিসেবে এই লিগে অভিষেকও হতো তার। তবে সেটা আর হচ্ছে না।
আগামী বছরের ২৩ জানুয়ারি থেকে ২৪ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ছয় দলের এই ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্টটি (এসএ২০) অনুষ্ঠিত হবে। যা হবে লিগটির চতুর্থ আসর।
এমএমআর/এএসএম