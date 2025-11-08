অস্ট্রেলিয়ার কাছে হেরে কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে বিদায় বাংলাদেশের

অস্ট্রেলিয়ার কাছে হেরে কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে বিদায় বাংলাদেশের
১৮ বলে ফিফটি করলেন আবু হায়দার রনি। হাঁকালেন ৭টি ছক্কা! কিন্তু তার এমন ইনিংস গেছে বিফলে। বোলারদের ব্যর্থতায় যে আগেই রানপাহাড় গড়ে ফেলেছিল অস্ট্রেলিয়া। সেই ম্যাচটি বাংলাদেশ হারলো ৫৪ রানে।
হংকং ইন্টারন্যাশনাল সিক্সেস (প্রতি দলে ছয়জন করে) টুর্নামেন্টে অস্ট্রেলিয়ার কাছে বড় ব্যবধানে হেরে কোয়ার্টার ফাইনাল থেকেই ছিটকে গেছে বাংলাদেশ। অস্ট্রেলিয়া নাম লিখিয়েছে সেমিফাইনালে।
টস জিতে প্রথমে অস্ট্রেলিয়াকে ব্যাটিংয়ে পাঠিয়েছিলেন বাংলাদেশ অধিনায়ক আকবর আলী। নির্ধারিত ৬ ওভারে ২ উইকেট হারিয়ে ১৪৯ রানের পাহাড় গড়ে অসিরা।
১৪ বলে ৮ ছক্কায় ৫১ করেন বেন ম্যাকডরমট। ১১ বলে ১ চার আর ৭ ছক্কায় অধিনায়ক অ্যালেক্স রসের ব্যাট থেকে আসে ৫০। এছাড়া ৬ বলের মধ্যে ৫টিই ছক্কা হাঁকিয়ে ৩০ করেন উইলিয়াম বসিস্তু।
রাকিবুল হাসান আর মোসাদ্দেক হোসেন নেন একটি করে উইকেট। ওই এক ওভারে রাকিবুল ২৪ আর মোসাদ্দেক খরচ করেন ২৫ রান।
জবাবে বাংলাদেশের প্রথম চার ব্যাটারের কেউই রান পাননি। হাবিবুর রহমান সোহান আর জিসান আলম ২ বলে একটি ছক্কা মেরে আউট হয়ে যান। আকবর আলী ফেরেন গোল্ডেন ডাকে।
এরপর ১৮ বলে ২ চার আর ৭ ছক্কায় ৫০ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলেন আবু হায়দার রনি। ১০ বলে ১ বাউন্ডারি আর ৩ ছক্কায় ২৫ করেন আরেক বোলার রাকিবুল হাসান। ৬ ওভারে ৯৫ রানে থামে বাংলাদেশের ইনিংস।
এমএমআর