৪ লাখ টাকায় ভরণপোষণ চলছে না, ১০ লাখ চান শামির সাবেক স্ত্রী!

৪ লাখ টাকায় ভরণপোষণ চলছে না, ১০ লাখ চান শামির সাবেক স্ত্রী!
মডেল ও অভিনেত্রী হাসিন জাহানের সঙ্গে বিচ্ছেদের পর থেকে মাসে ৪ লাখ টাকা ভরণপোষণ দেন ভারতীয় পেসার মোহাম্মদ শামি। কিন্তু এই টাকায়ও নাকি সংসার চলছে না। ভরণপোষণের অর্থ বৃদ্ধির আবেদন জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন ভারতীয় ক্রিকেটারের সাবেক স্ত্রী।
হাসিন জাহানের আবেদনের নিরিখে শামিকে নোটিশ পাঠিয়েছেন শীর্ষ আদালত। পশ্চিমবঙ্গ সরকারকেও নোটিশ পাঠানো হয়েছে। প্রসঙ্গত, কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশেই জাহানকে ওই সংশ্লিষ্ট পরিমাণ ভরণপোষণ দেন শামি। প্রতি মাসে মেয়ের দেখভালের জন্য আড়াই লাখ এবং হাসিনের নিজের জন্য দেড় লাখ টাকা করে দেন এই পেসার।
কিন্তু জাহানের এখন অভিযোগ, শামি মাসে মাসে যে টাকা দিচ্ছেন, তাতে খরচ চালানো যাচ্ছে না। সুপ্রিম কোর্টের পর্যবেক্ষণ, ‘মাসে চার লাখ টাকা কি যথেষ্ট নয়?’ এর পরেই জাহানের অভিযোগ নিয়ে শামি এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে চার সপ্তাহের মধ্যে জবাব দিতে বলেছে সুপ্রিম কোর্ট। পরে মামলার শুনানি হবে।
২০১৪ সালে মডেল এবং অভিনেত্রী জাহানের সঙ্গে বিয়ে হয় শামির। ২০১৫ সালে তাদের ঘরে আসে কন্যাসন্তান। কিন্তু তাদের দাম্পত্য সুখের হয়নি।
২০১৮ সালে যাদবপুর থানায় শামি এবং তার পরিবারের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন জাহান। সেই থেকে শামি এবং জাহানের আইনি লড়াই চলছে। বিবাহবিচ্ছেদ চেয়ে আদালতের দ্বারস্থ হন জাহান। প্রোটেকশন অফ উইমেন ফ্রম ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স অ্যাক্ট ২০০৫ অনুযায়ী মামলা দায়ের করেন তিনি।
মামলার খরচ এবং অন্তর্বর্তীকালীন ভরণপোষণ বাবদ ১০ লাখ টাকা দাবি করেছিলেন জাহান। নিজের জন্য মাসে ৭ লাখ এবং মেয়ের জন্য ৩ লাখ টাকা চান শামির সাবেক স্ত্রী। কিন্তু নিম্ন আদালতে তার এই আবেদন গ্রাহ্য হয়নি। আলিপুর আদালত শুধুমাত্র জাহানের সন্তানকে প্রতি মাসে ৮০ হাজার টাকা দেওয়ার নির্দেশ দেয় শামিকে। পরে জেলা জজ সেই নির্দেশ সংশোধন করে জাহানকেও মাসে ৫০ হাজার টাকা করে দেওয়ার নির্দেশ দেন।
পরে ২০২৫ সালের জুলাইয়ে কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী, শামি তার স্ত্রী ও মেয়ের জন্য প্রতি মাসে মোট চার লাখ টাকা ভরণপোষণ দিচ্ছেন। এর মধ্যে মেয়ের জন্য আড়াই লাখ এবং স্ত্রীর জন্য দেড় লাখ টাকা নির্ধারিত। কিন্তু হাসিন জাহানের দাবি, শামির মাসিক আয় প্রায় ৬০ লাখ টাকা। তাই এই পরিমাণ অর্থ তাদের প্রয়োজন মেটাতে যথেষ্ট নয়। হাসিনের নতুন আবেদনের ভিত্তিতেই শামিকে নোটিশ পাঠিয়েছেন সুপ্রিম কোর্ট।
এমএমআর/এএসএম