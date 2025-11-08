বাঁচামরার ম্যাচে টস জিতে ভারতকে ব্যাটিংয়ে পাঠালো অস্ট্রেলিয়া

বাঁচামরার ম্যাচে টস জিতে ভারতকে ব্যাটিংয়ে পাঠালো অস্ট্রেলিয়া
পাঁচ ম্যাচ সিরিজে ২-১ ব্যবধানে এগিয়ে ভারত। অস্ট্রেলিয়ার জন্য পঞ্চম ও শেষ টি-টোয়েন্টি ম্যাচটি তাই বাঁচামরার লড়াই। জিতলে সমতা, হারলে সিরিজ খোয়াতে হবে।
ব্রিসবেনে গুরুত্বপূর্ণ এই ম্যাচে টস জিতে ফিল্ডিং বেছে নিয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক মিচেল মার্শ। অর্থাৎ ভারত প্রথমে ব্যাটিং করবে।
ভারতীয় একাদশ
অভিষেক শর্মা, শুভমান গিল, সূর্যকুমার যাদব (অধিনায়ক), রিঙ্কু সিং, অক্ষর প্যাটেল, শিভাম দুবে, জিতেশ শর্মা, ওয়াশিংটন সুন্দর, অর্শদিপ সিং, বরুন চক্রবর্তী, জাসপ্রিত বুমরাহ।
অস্ট্রেলিয়া একাদশ
ম্যাথিউ শর্ট, মিচেল মার্শ (অধিনায়ক), জস ইংলিশ, টিম ডেভিড, জশ ফিলিপে, মার্কাস স্টয়নিস, গ্লেন ম্যাক্সওয়েল, বেন ডোয়ারসুইশ, জাভিয়ের বারলেট, নাথান এলিস, অ্যাডাম জাম্পা।
এমএমআর