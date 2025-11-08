  2. খেলাধুলা

১৩ বল খেলেই বিশ্বরেকর্ড অভিষেক শর্মার

স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৬:৩৪ পিএম, ০৮ নভেম্বর ২০২৫
অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ব্রিসবেনে শেষ টি-টোযেন্টি ম্যাচটি শেষ হতে পারেনি বৃষ্টির কবলে পড়ে। তবে টস হয়েছিল। টস হেরে ব্যাট করতে নেমেছিল ভারত। ৪.৫ ওভারে তারা করেছিল ৫২ রান। যেখানে ১৩ বলে ২৩ রানে অপরাজিত থাকেন ওপেনার অভিষেক শর্মা ও ১৬ বলে ২৯ রানে অপরাজিত থাকেন আরেক ওপেনার শুভমান গিল।

অভিষেক শর্মা ১৩ বল খেলেই লিখলেন নতুন ইতিহাস! অস্ট্রেলিয়ার এই ম্যাচে গড়লেন এক অবিশ্বাস্য বিশ্বরেকর্ড — আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে সবচেয়ে কম বল খেলে এক হাজার রান পূর্ণ করলেন তিনি।

অভিষেক এই মাইলফলকে পৌঁছান মাত্র ৫২৮ বল খেলে, যা পূর্বের বিশ্বরেকর্ডধারী অস্ট্রেলিয়ার টিম ডেভিডের (৫৬৯ বল) রেকর্ড ভেঙে দিয়েছে।

তবে বলের হিসেবে দ্রুত একহাজার রান করলেও ম্যাচের হিসেবে এই মাইলফলকে পৌঁছাতে পারেননি। দ্বিতীয় স্থানে থাকলেন তিনি। তিনি এই কীর্তি গড়েছেন ২৮ ইনিংসে, যেখানে কিংবদন্তি বিরাট কোহলি ২৭ ইনিংসে এই মাইলফলক স্পর্শ করেছিলেন। অর্থাৎ, মাত্র এক ইনিংসের ব্যবধানে অভিষেক কোহলির রেকর্ড ভাঙা থেকে বঞ্চিত হন।

১. বিরাট কোহলি: ২৭ ইনিংস
২. অভিষেক শর্মা: ২৮ ইনিংস
৩. লোকেশ রাহুল: ২৯ ইনিংস
৪. সূর্যকুমার যাদব: ৩১ ইনিংস
৫. রোহিত শর্মা: ৪০ ইনিংস

বল সংখ্যার বিচারে অভিষেক এখন বিশ্বের সবার ওপরে। তার নিচে রয়েছেন টিম ডেভিড (৫৬৯ বল), সূর্যকুমার যাদব (৫৭৩ বল) ও নিউজিল্যান্ডের ফিন অ্যালেন (৬১১ বল)।

তবে ম্যাচ সংখ্যার হিসেবে দ্রুততম ১,০০০ রান করার রেকর্ড এখনো যৌথভাবে ধরে রেখেছেন ইংল্যান্ডের ডেভিড মালান ও চেক রিপাবলিকের সাবাউন দাভিজি, যারা ২৪তম ম্যাচেই এই মাইলফলকে পৌঁছেছিলেন।

অভিষেক শর্মাকে সৌভাগ্যবান বলতেই হবে। কারণ, প্রথম ১১ বলের মধ্যে রেকর্ড গড়ার আগে ও পরে দু’বার জীবন পান তিনি। তবুও সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে তিনি ইতিহাস গড়ে ফেলেন।

ভারতের সাঞ্জু স্যামসন (৯৯৫ রান) ও তিলক বার্মাও (৯৯১ রান) ও হাজার রানের দ্বারপ্রান্তে রয়েছেন, যদিও তারা ব্রিসবেনের এই ম্যাচের একাদশে ছিলেন না।

