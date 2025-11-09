আবরারের ৪, আইয়ুবের ৭৭: দক্ষিণ আফ্রিকাকে উড়িয়ে দিল পাকিস্তান

আবরারের ৪, আইয়ুবের ৭৭: দক্ষিণ আফ্রিকাকে উড়িয়ে দিল পাকিস্তান
আবরার আহমেদের ঘূর্ণি ও সাইম আইয়ুবের দুর্দান্ত ব্যাটিংয়ে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ৭ উইকেটের বড় জয়ে তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ ২-১ ব্যবধানে নিজেদের করে নিয়েছে পাকিস্তান। এটি প্রোটিয়াদের বিপক্ষে পাকিস্তানের টানা তৃতীয় ওয়ানডে সিরিজ জয়।
ফয়সালাবাদের ধীরগতির উইকেটে টস জিতে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে দক্ষিণ আফ্রিকা ৩৭.৫ ওভারে গুটিয়ে যায় মাত্র ১৪৩ রানে। দলের পক্ষে কুইন্টন ডি কক করেন সর্বোচ্চ ৫১ রান। তবে পাকিস্তানের লেগ স্পিনার আবরার আহমেদ বল হাতে ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠেন। ২৭ রান দিয়ে নেন ৪ উইকেট, যার মধ্যে তিনটি উইকেট আসে মাত্র দুই ওভারে।
পাকিস্তানের বোলিংয়ের শুরুটা ছিল দারুণ নিয়ন্ত্রিত। শাহিন শাহ আফ্রিদি ও সাইম আইয়ুব শুরু থেকেই দক্ষিণ আফ্রিকার রান চেপে রাখেন। প্রোটিয়া ওপেনার কুইন্টন ডি কক ও লুয়ান দ্রি প্রিটোরিয়াস উদ্বোধনী জুটিতে যোগ করেন ৭২ রান। কিন্তু সালমান আগা এই জুটিতে আঘাত হানেন, প্রিটোরিয়াসকে (৩৯) লং অফে ক্যাচে পরিণত করেন। এরপর টনি ডি জরজি (৬) সহজভাবে আউট হলে দক্ষিণ আফ্রিকার ধস শুরু হয়।
ডি কক তার ৫৩ রানের ইনিংস খেলার পথে ৭০০০ ওয়ানডে রানের মাইলফলক স্পর্শ করেন। হাশিম আমলার পর দক্ষিণ আফ্রিকার ইতিহাসে দ্বিতীয় দ্রুততম ব্যাটার হিসেবে এ রেকর্ড গড়েন তিনি। কিন্তু হাফ সেঞ্চুরি করার অল্প পরেই মোহাম্মদ নওয়াজের বলে এলবিডব্লিউ হয়ে ফিরে যান তিনি। এরপর আবরার আহমেদের ঘূর্ণি দক্ষিণ আফ্রিকার মিডল অর্ডারকে উড়িয়ে দেয়। নবাগত রুবিন হারম্যান, ডোনোভান ফেরেইরা ও করবিন বোশ- তিনজনই বোল্ড হন তার গুগলিতে বিভ্রান্ত হয়ে। শেষে আফ্রিদি প্রোটিয়াদের ইনিংস শেষ করেন টানা দুই বলে দুই উইকেট নিয়ে।
টার্গেট ছিল ১৪৪ রান। পাকিস্তান শুরুতে কিছুটা বিপাকে পড়ে- নান্দ্রে বার্গার ফাখর জামানকে শূন্য রানে ফিরিয়ে দেন। কিন্তু এরপর সাইম আইয়ুব ও বাবর আজম দায়িত্ব নেন। শুরুতে কিছুটা ধীরগতির হলেও আইয়ুব দারুণভাবে ইনিংস গড়ে তোলেন। প্রথম ১০ বলে কোনো রান না করলেও পরের পাঁচ ওভারে তিনি ৮টি চার ও ২টি ছক্কা হাঁকান।
বাবর ২৭ রান করে রানআউট হলেও আইয়ুব ছিলেন অপ্রতিরোধ্য। ৩৯ বলে হাফ সেঞ্চুরি তুলে নিয়ে ৭০ বলে ৭৭ রান করেন তিনি। তার ইনিংসেই পাকিস্তান ২৫ (২৪.৫) ওভার বাকি থাকতেই জয়ের বন্দরে পৌঁছে যায়। ৩২ রানে অপরাজিত থাকেন মোহাম্মদ রিজওয়ান।
এই জয়ে পাকিস্তান শুধু সিরিজই জেতেনি, বরং টানা তৃতীয়বার দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজ জয় করে নিজেদের আধিপত্যও প্রমাণ করেছে।
আইএইচএস/এএসএম