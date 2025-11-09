  2. খেলাধুলা

হংকংয়ের কাছে হেরে চ্যাম্পিয়ন হতে পারলো না বাংলাদেশ

স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৩:৫৩ পিএম, ০৯ নভেম্বর ২০২৫
মূল পর্ব থেকে ছিটকে গিয়েছিল আগেই, কোয়ার্টার ফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার কাছে। এরপর প্লেট চ্যাম্পিয়ন হওয়ার লড়াইয়ে নামে বাংলাদেশ। দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারিয়ে ফাইনালেও উঠে।

কিন্তু হংকং ইন্টারন্যাশনাল সিক্সেস (এক দলে ছয়জন করে) টুর্নামেন্টে শেষটাও ভালো হলো না বাংলাদেশের। ফাইনালে বাংলাদেশকে ১ উইকেটে হারিয়ে প্লেট চ্যাম্পিয়ন হয়েছে হংকং।

প্রথমে ব্যাট করে নির্ধারিত ৬ ওভারে ৫ উইকেটে ১২০ রানের বড় সংগ্রহই দাঁড় করিয়েছিল বাংলাদেশ। হাবিবুর রহমান সোহান গোল্ডেন ডাকে ফিরলেও আরেক ওপেনার জিসান আলম ৭ বলে ২ চার আর ৩ ছক্কায় করেন ২৭। মোসাদ্দেক রানের খাতা খুলতে পারেননি।

তবে অধিনায়ক আকবর আলী ১৩ বলে ১ চার আর ৭ ছক্কায় খেলেন ৫১ রানের ইনিংস। আবু হায়দার রনি ৮ বলে ১ চার আর ৪ ছক্কায় করেন ২৮। ৫ বলে ১০ রানে অপরাজিত থাকেন তোফায়েল।

জবাবে এক আইজাজ খানের কাছেই হেরেছে বাংলাদেশ। ৩ রানে ২ উইকেট হারানোর পর আইজাজ তাণ্ডব চালান। নিজাকাত খান করেন ৯ বলে ২৮।

শেষ ওভারে দরকার ছিল ৩০ রান। বল হাতে নেন আকবর আলী নিজেই। ওই ওভারে ৫ ছক্কা হাঁকিয়ে ম্যাচ বের করে নেন আইজাজ। ২১ বলে ৪ বাউন্ডারি আর ১১ ছক্কায় ৮৫ রানে অপরাজিত থাকেন তিনি।

আবু হায়দার রনি ২২ রানে শিকার করেন ৪টি উইকেট।

