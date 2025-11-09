  2. খেলাধুলা

আফ্রিদির ঝড়ে চ্যাম্পিয়ন পাকিস্তান

প্রকাশিত: ০৪:৩৪ পিএম, ০৯ নভেম্বর ২০২৫
হংকং ইন্টারন্যাশনাল সিক্সেস (এক দলে ছয়জন করে) টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে পাকিস্তান। আজ (রোববার) মং ককে ফাইনাল ম্যাচে কুয়েতকে ৪৩ রানে হারায় আব্বাস আফ্রিদির দল।

প্রথমে ব্যাট করে নির্ধারিত ৬ ওভারে ৩ উইকেটে ১৩৫ রানের সংগ্রহ দাঁড় করায় পাকিস্তান। অধিনায়ক আব্বাস আফ্রিদি মাত্র ১১ বলে ১ চার আর ৭ ছক্কায় খেলেন ৫২ রানের ইনিংস।

এছাড়া আবদুল সামাদ ১৩ বলে ৪২, খাজা নাফে ৬ বলে ২২ আর শেষদিকে মাজ সাদাকাত ৩ বল খেলে করেন অপরাজিত ১০ রান।

জবাবে ৫.১ ওভারে ৯২ রানেই গুটিয়ে যায় কুয়েত। রান করেছেন কেবল দুই ওপেনার। আদনান ইদ্রিস ৮ বলে ৫ ছক্কায় ৩০ আর মিট ভাবসর ১২ বলে ৩টি করে চার-ছক্কায় করেন ৩৩ রান।

মাজ সাদাকাত ২৯ রানের শিকার করেন ৩টি উইকেট।

