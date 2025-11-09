আফ্রিদির ঝড়ে চ্যাম্পিয়ন পাকিস্তান

আফ্রিদির ঝড়ে চ্যাম্পিয়ন পাকিস্তান
হংকং ইন্টারন্যাশনাল সিক্সেস (এক দলে ছয়জন করে) টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে পাকিস্তান। আজ (রোববার) মং ককে ফাইনাল ম্যাচে কুয়েতকে ৪৩ রানে হারায় আব্বাস আফ্রিদির দল।
প্রথমে ব্যাট করে নির্ধারিত ৬ ওভারে ৩ উইকেটে ১৩৫ রানের সংগ্রহ দাঁড় করায় পাকিস্তান। অধিনায়ক আব্বাস আফ্রিদি মাত্র ১১ বলে ১ চার আর ৭ ছক্কায় খেলেন ৫২ রানের ইনিংস।
এছাড়া আবদুল সামাদ ১৩ বলে ৪২, খাজা নাফে ৬ বলে ২২ আর শেষদিকে মাজ সাদাকাত ৩ বল খেলে করেন অপরাজিত ১০ রান।
জবাবে ৫.১ ওভারে ৯২ রানেই গুটিয়ে যায় কুয়েত। রান করেছেন কেবল দুই ওপেনার। আদনান ইদ্রিস ৮ বলে ৫ ছক্কায় ৩০ আর মিট ভাবসর ১২ বলে ৩টি করে চার-ছক্কায় করেন ৩৩ রান।
মাজ সাদাকাত ২৯ রানের শিকার করেন ৩টি উইকেট।
