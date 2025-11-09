তামিমের সেঞ্চুরিতে আফগানিস্তানকে হারিয়ে সমতায় শেষ বাংলাদেশের

তামিমের সেঞ্চুরিতে আফগানিস্তানকে হারিয়ে সমতায় শেষ বাংলাদেশের
বোলাররা দারুণ নিয়ন্ত্রিত বোলিং করেছেন। ৫০ ওভার খেলে ৮ উইকেটে ২০৮ রানের বেশি করতে পারেনি আফগানিস্তান। কিন্তু ২০৯ তাড়া করতে গিয়েই ঘাম ঝরেছে বাংলাদেশের। শেষ পর্যন্ত অবশ্য অধিনায়ক আজিজুল হাকিম তামিমের সেঞ্চুরিতে জয় পেয়েছে স্বাগতিকরা।
রাজশাহীর শহীদ কামরুজ্জামান স্টেডিয়ামে টানটান উত্তেজনার পঞ্চম ও শেষ যুব ওয়ানডেতে আফগানিস্তানকে ২ উইকেটে হারিয়েছে বাংলাদেশ। ২৫ বল হাতে রেখে পাওয়া এই জয়ে পাঁচ ম্যাচ সিরিজ ২-২ সমতায় শেষ করেছে তামিমের দল। একটি ম্যাচ পরিত্যক্ত হয়।
