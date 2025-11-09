হঠাৎ অসুস্থ ফারুক আহমেদ, হার্টে পরানো হয়েছে রিং

হঠাৎ অসুস্থ ফারুক আহমেদ, হার্টে পরানো হয়েছে রিং
বেশ কয়েক বছর আগেও একবার হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে কয়েকদিন হাসপাতালে ছিলেন ফারুক আহমেদ। আজ ৯ নভেম্বর আবার হৃদরোগে আক্রান্ত হয়েছেন বিসিবির সহসভাপতি ও সাবেক জাতীয় ক্রিকেটার। দ্রুত তাকে নেওয়া হয়েছে হাসপাতালে।
বিসিবি পরিচালক ও মিডিয়া কমিটির চেয়ারম্যান আমজাদ হোসেন রোববার রাতে জাগো নিউজকে জানান, ‘ফারুক ভাই আজ রোববার অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে দ্রুত রাজধানীর ইউনাইটেড হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানে তার এনজিওগ্রাম করা হলে ব্লক ধরা পড়ে এবং চিকিৎসকরা তাকে একটি রিং পরিয়ে দেন। এখন তিনি করোনারি কেয়ার ইউনিট সিসিইউতে আছেন।’
খুব শিগগিরই ফারুক আহমেদকে কেবিনে স্থানান্তর করা হবে এমন আশাবাদ ব্যক্ত করেন মিডিয়া কমিটির চেয়ারম্যান।
এআরবি/এমএমআর