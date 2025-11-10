টানা ৮ ছক্কায় দ্রুততম হাফসেঞ্চুরির রেকর্ড

টানা ৮ ছক্কায় দ্রুততম হাফসেঞ্চুরির রেকর্ড
প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে ইতিহাস গড়লেন ভারতের মেঘালয়ের আকাশ চৌধুরী। বিশ্বের তৃতীয় ক্রিকেটার হিসেবে এক ওভারে ছয়টি ছক্কা হাঁকালেন এই ব্যাটার। একই সঙ্গে মাত্র ১১ বলে হাফসেঞ্চুরি তুলে নিয়ে গড়লেন প্রথম শ্রেণির ক্রিকেট ইতিহাসে দ্রুততম ফিফটির রেকর্ডও।
মূলত একজন পেসার হিসেবে পরিচিত আকাশ চৌধুরী এই অবিশ্বাস্য কীর্তি গড়েন ভারতের রঞ্জি ট্রফির প্লেট গ্রুপের ম্যাচে, অরুণাচল প্রদেশের বিপক্ষে সুরাতে।
৮ নম্বরে ব্যাট করতে নেমে তিনি শুরু করেন এক ডট বল ও দুইটি সিঙ্গেল দিয়ে। এরপর বাঁহাতি স্পিনার লিমার দাবির এক ওভারে ছয় ছক্কা হাঁকান আকাশ। এর আগে প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে এই কীর্তি আছে কেবল কিংবদন্তি স্যার গ্যারি সোবার্স ও রবি শাস্ত্রীর।
উল্লেখ্য, দক্ষিণ আফ্রিকার মাইক প্রোক্টর একবার টানা ছয় ছক্কা মেরেছিলেন, তবে তা এসেছিল দুই ওভারের মধ্যে। আকাশ দুই ওভার মিলিয়ে পরপর আটটি ছক্কা হাঁকান।
