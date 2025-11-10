৩৯ বলে পরিত্যক্ত চতুর্থ টি-টোয়েন্টি

৩৯ বলে পরিত্যক্ত চতুর্থ টি-টোয়েন্টি
নেলসনে বৃষ্টির কারণে নিউজিল্যান্ড ও ওয়েস্ট ইন্ডিজের মধ্যকার চতুর্থ টি-টোয়েন্টি ম্যাচ পরিত্যক্ত হয়েছে। মাত্র ৩৯ বল গড়ানোর পরই নেমে আসে বৃষ্টি, যা শেষ পর্যন্ত আর থামেনি।
নিউজিল্যান্ড সিরিজে ২-১ ব্যবধানে এগিয়ে রয়েছে। তবে ওয়েস্ট ইন্ডিজের সামনে এখন সুযোগ রয়েছে সিরিজ সমতা আনার। আগামী বৃহস্পতিবার ডানেডিনে অনুষ্ঠিত হবে পঞ্চম ও শেষ ম্যাচটি।
দুপুরের খেলাটি শুরুর আগে থেকেই আকাশ ছিল মেঘলা, আর আবহাওয়া পূর্বাভাসে জানানো হয়েছিল বিকেল ও সন্ধ্যায় বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।
নির্ধারিত সময়ে টস ও খেলা শুরু হলেও, মাত্র পাঁচ ওভার শেষে প্রথমবারের মতো বৃষ্টিতে খেলা বন্ধ থাকে প্রায় ৩০ মিনিটের জন্য। খেলা পুনরায় শুরু হওয়ার পর আরও নয় বল গড়াতেই আবারও নেমে আসে বৃষ্টি, আর সেখানেই শেষ।
ওয়েস্ট ইন্ডিজের স্কোর তখন ছিল ৬.৩ ওভারে ১ উইকেটে ৩৮ রান। নতুন করে খেলা শুরু করা না গেলে আম্পায়াররা শেষ পর্যন্ত ম্যাচ পরিত্যক্ত ঘোষণা করতে বাধ্য হন।
