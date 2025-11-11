নাসিম শাহের বাড়িতে দুবৃত্তের গুলি, তবুও থাকলেন পাকিস্তান দলে

নাসিম শাহের বাড়িতে দুবৃত্তের গুলি, তবুও থাকলেন পাকিস্তান দলে
পাকিস্তানের তারকা পেস বোলার নাসিম শাহ’র বাড়িতে বন্দুক হামলার ঘটনা ঘটেছে। তবে সৌভাগ্যক্রমে এ ঘটনা কেউ হতাহত হননি এবং নাসিম নিজেও নিরাপদ আছেন। ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার ভোরে খাইবার পাখতুনখোয়ার লোয়ার দির জেলায় অবস্থিত তার পারিবারিক বাসভবনে। বন্দুধারীরা তার বাড়ির গেইটে গুলি করে।
আসন্ন শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজের জন্য নাসিম শাহ রাওয়ালপিন্ডিতে পাকিস্তান দলের সঙ্গে রয়েছেন। পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি) জানিয়েছে, বন্দুক হামলার ঘটনার পরও নাসিম শাহকে দলে রেখেই টি-টোয়েন্টি সিরিজের দল ঘোষণা করা হয়েছে।
স্থানীয় পুলিশের ভাষ্য অনুযায়ী, অজ্ঞাত হামলাকারীরা নাসিম শাহের বাড়ির গেটের দিকে কয়েক রাউন্ড গুলি ছোড়ে এবং তারপর দ্রুত ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। বাড়িতে তখন কারা উপস্থিত ছিলেন, তা নিশ্চিত করা যায়নি। এমনকি ওই সময় তার দুই ছোট ভাই— হুনাইন শাহ ও উবায়েদ শাহ বাড়িতে ছিলেন কি না তা নিশ্চিত করা যায়নি।
নাসিমের বাবা স্থানীয় পুলিশের এক কর্মকর্তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন, যিনি তাকে আশ্বস্ত করেছেন যে দ্রুত হামলাকারীদের শনাক্ত করে আইনের আওতায় আনা হবে।
হামলার পরও নাসিম শাহ পাকিস্তান দলের সঙ্গেই থাকবেন। পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড সূত্রে জানা গেছে, এ ঘটনার কারণে তার খেলার পরিকল্পনায় কোনো পরিবর্তন আসেনি।
তিনি পূর্ণ প্রস্তুত আছেন এবং মঙ্গলবার থেকে রাওয়ালপিন্ডিতে শুরু হতে যাওয়া শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজে অংশ নেবেন। এই সিরিজের পর পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা ও জিম্বাবুয়েকে নিয়ে একটি টি-টোয়েন্টি ত্রিদেশীয় সিরিজ অনুষ্ঠিত হবে, যেখানে নাসিমও দলের অংশ হিসেবে থাকছেন।
নাসিম শাহের দুই ছোট ভাই হুনাইন শাহ ও উবায়দ শাহ-ও পেশাদার ক্রিকেটার। হুনাইন শাহ গত মৌসুমে পিএসএলে ইসলামাবাদ ইউনাইটেডের হয়ে ফাইনালে জয়সূচক রান করেছিলেন। তিনি সম্প্রতি কোয়াদে-আজম ট্রফিতে এক ম্যাচে অর্ধশতক ও ৬ উইকেট নিয়েছিলেন।
উবায়দ শাহ, মুলতান সুলতানসের খেলোয়াড়, সম্প্রতি লাহোর হোয়াইটসের হয়ে প্রথম শ্রেণির ম্যাচ খেলেছেন।
পাখতুনখোয়া পুলিশ ইতিমধ্যে হামলার তদন্ত শুরু করেছে। এখন পর্যন্ত কেউ গ্রেফতার হয়নি, তবে নিরাপত্তা বাহিনী বলেছে তারা দ্রুত হামলাকারীদের শনাক্ত করবে।
আইএইচএস/