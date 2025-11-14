  2. খেলাধুলা

জানা গেল কবে হবে আইপিএলের নিলাম

স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ১১:৫৯ এএম, ১৪ নভেম্বর ২০২৫
টানা তৃতীয়বারের মতো ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের (আইপিএল) নিলাম হতে যাচ্ছে ভারতের বাইরে। আগামী ১৬ ডিসেম্বর সংযুক্ত আরব আমিরাতের আবুধাবিতে অনুষ্ঠিত হবে ২০২৬ আইপিএলের নিলাম।

প্রথমবার ২০২৪ আইপিএলের নিলাম অনুষ্ঠিত হয়েছিল ভারতের বাইরে। সবশেষ আসরের দুইদিন ব্যাপী সেই নিলাম হয়েছিল সোদি আরবের জেদ্দায়। এবারের নিলামটি হবে একদিনের। তার আগে ১৫ নভেম্বর ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলোকে তালিকা দিতে হবে, যেসব খেলোয়াড়দের তারা ধরে রাখতে চায়।

ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলোর রিটেন খেলোয়াড়দের তালিকা চূড়ান্ত হওয়ার পর আইপিএলের জন্য নিবন্ধিত খেলোয়াড়দের সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রস্তুত করা হবে নিলামের জন্য।

নিলাম শুরুর এক সপ্তাহ আগপর্যন্ত চালু থাকবে ট্রেডিং উইন্ডো। গত আইপিএলের পর এটি চালু হয়। নিলাম শেষ হলে আবারও চালু হবে এই উইন্ডো। যা চলবে আইপিএল শুরুর একমাস আগপর্যন্ত। তবে ২০২৬ আইপিএলের নিলামে যাদের কেনা হবে তাদের কেউ ট্রেড করতে পারবে না।

এ পর্যন্ত পাঁচটি দলের মধ্যে চারটি ট্রেড নিশ্চিত হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে আইপিএল ইতিহাসের সবচেয়ে আলোচিত প্লেয়ার অদলবদল, যেখানে পাঁচবারের চ্যাম্পিয়ন চেন্নাই সুপার কিংস (সিএসকে) রাজস্থান রয়্যালস থেকে ভারতীয় উইকেটকিপার-ব্যাটার সঞ্জু স্যামসনকে পেয়েছে, আর রাজস্থান রয়্যালস পেয়েছে অলরাউন্ডার জুটি রবীন্দ্র জাদেজা এবং স্যাম কারানকে।

গতকাল (১৩ নভেম্বর) পাঁচবারের চ্যাম্পিয়ন মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স ভারতীয় অলরাউন্ডার শার্দুল ঠাকুর এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজের শেরফান রাদারফোর্ডকে অল-ক্যাশ চুক্তিতে দলে নিয়েছে—লক্ষ্ণৌ সুপার জায়ান্টস থেকে ২ কোটি রুপিতে এবং গুজরাট টাইটানস থেকে ২ কোটি ৬০ লাখ রুপিতে।

অন্য এক ট্রেডে, মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স থেকে ভিত্তিমূলু ৩০ লাখ রুপিতে অর্জুন টেন্ডুলকারকে দলে নিয়েছে লক্ষ্ণৌ।

আইএন/এমএস

