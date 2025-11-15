চমক! আন্দ্রে রাসেলকে ছেড়ে দিলো কলকাতা নাইট রাইডার্স

চমক! আন্দ্রে রাসেলকে ছেড়ে দিলো কলকাতা নাইট রাইডার্স
আইপিএল ২০২৬-এর রিটেনশন তালিকা ইতোমধ্যে প্রকাশিত হতে শুরু করেছে। সেইসঙ্গে কোন ফ্র্যাঞ্চাইজি কোন কোন ক্রিকেটারদের ছেড়ে দিচ্ছে, সেই ছবিটাও স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। এর মধ্যে সবথেকে বড় চমক দিয়েছে কলকাতা নাইট রাইডার্স (কেকেআর)।
আগামী আইপিএল মৌসুমে আগে দলের তারকা অলরাউন্ডার আন্দ্রে রাসেলকে রিলিজ করে দিয়েছে কেকেআর। অলরাউন্ডার হিসেবে একাই নাইট ব্রিগেডকে একাধিক ম্যাচ জিতিয়েছেন এই ক্যারিবিয়ান ক্রিকেটার। তবে এবার তাকে না রাখার সিদ্ধান্তই নিয়েছে ফ্র্যাঞ্চাইজিটি।
তবে আন্দ্রে রাসেলের সঙ্গে কেকেআরের সম্পর্ক একদম ছিন্ন হয়ে গেছে, এখনই বলা যাবে না। চাইলে নিলাম থেকে তাকে আবার কিনতে পারে নাইটরা।
কলকাতা নাইট রাইডার্সের জার্সিতে আন্দ্রে রাসেল মোট ১০৯টি ম্যাচ খেলেছেন। ব্যাট হাতে তিনি করেছেন মোট ২,৫৯৩ রান। পাশাপাশি বল হাতে শিকার করেছেন ১২২ উইকেট।
সবথেকে বড় কথা, দুইবার আইপিএল শিরোপা জয়ের পেছনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে রাসেলের। সেকারণে এমন একজন ক্রিকেটারকে ছেড়ে দেওয়ার পর নাইট সমর্থকরা যারপরনাই বিস্মিত হয়েছেন।
২০১৪ সালে রাসেল কলকাতা নাইট রাইডার্স দলে যোগ দিয়েছিলেন। ২০২৫ মৌসুমে তাকে ১৮ কোটি টাকায় রিটেন করা হয়েছিল। কিন্তু, অর্থের অনুপাতে পারফরম্যান্স করতে পারেননি এই অলরাউন্ডার।
গত মৌসুমে তিনি মাত্র ১৬৭ রান করেন। এছাড়া মাত্র ৮ উইকেট শিকার করেছিলেন। বলাই যায়, পারফরম্যান্সের এই অধঃপতনের কারণেই কেকেআর বিকল্প কিছু ভাবছে।
