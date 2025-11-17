  2. খেলাধুলা

রাইজিং স্টার এশিয়া কাপ

ভারতকে বড় ব্যবধানে হারিয়ে সেমিফাইনালে পাকিস্তান

স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ১২:৩৩ পিএম, ১৭ নভেম্বর ২০২৫
রাইজিং স্টার এশিয়া কাপে ৪০ বল ও ৮ উইকেট হাতে রেখে ভারত ‘এ’ দলকে হারিয়ে সেমিফাইনালে চলে গেছে পাকিস্তান ‘এ’ দল। পাকিস্তানের বোলিংয়ের সামনে ১৯ ওভারে ১৩৬ রানে গুটিয়ে যায় ভারত।

এই লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে মাত্র ১৩.২ ওভারেই সেটি টপকে সেমিফাইনালে জায়গা করে নেয় পাকিস্তান ‘এ’ দল। জাতীয় দলের মতো এখানেও টসের সময় হাত মেলাননি পাকিস্তানের অধিনায়ক ইরফান নিয়াজি এবং ভারতের অধিনায়ক জিতেশ শর্মা।

গতকাল (রোববার) পাকিস্তানের আমন্ত্রণে ব্যাটিং করতে ভালো শুরু করে ভারত। বৈভব সূর্যবংশি ৩ ছক্কা ও ৫ চারে খেলেন ২৮ বলে ৪৫ রানের ইনিংস। ২০ বলে ৩৫ রান করেন নমন ধীর। এই দুজন ছাড়া আর কারো ব্যাটে সেভাবে রান আসেনি।

পাকিস্তানের হয়ে পেসার শহিদ আজিজ ৩ উইকেট শিকার করেন ২৪ রান খরচায়। ২টি করে উইকেট নেন সাদ মাসুদ ও মাজ সাদাকত।

লক্ষ্যটা সহজই ছিল পাকিস্তান ‘এ’ দলের জন্য। দায়িত্ব নিয়ে ব্যাটাররা সঠিকভাবে পালনও করেছেন। ৪ ছক্কা ও ৭ চারে ৪৭ রান করেন ওপেনার মাজ সাদাকত। ১৬ রানে অপরাজিত ছিলেন মোহাম্মদ ফাইক। ম্যাচসেরা হন পাকিস্তানের মাজ সাদাকত।

