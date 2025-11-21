এক ওভারে তাইজুলের জোড়া শিকার

এক ওভারে তাইজুলের জোড়া শিকার
মিরপুর টেস্টে বাংলাদেশের প্রথম ইনিংসে ৪৭৬ রানের জবাবে ৫ উইকেটে ৯৮ রান নিয়ে দ্বিতীয় দিন শুরু করা আয়ারল্যান্ড তৃতীয় দিনের প্রথম ঘণ্টায় উইকেট হারায়নি।
তবে ৫৯তম ওভারে জোড়া আঘাত হেনেছেন তাইজুল ইসলাম। ওভারের প্রথম বলে সেট ব্যাটার স্টিফেন দোহেনিকে (৪৬) বোল্ড করেন বাঁহাতি এই স্পিনার। এক বল পর তিনি বোল্ড করেন নতুন ব্যাটার অ্যান্ডি ম্যাকব্রাইনকেও। ১৭৫ রানে ৭ উইকেট হারায় আয়ারল্যান্ড।
রানপাহাড়ের জবাব দিতে নেমে পল স্টার্লিং আর অ্যান্ডি বালবির্নি আয়ারল্যান্ডকে উদ্বোধনী জুটিতে তুলে দেন ৪১ রান। স্টার্লিংকে (২৭) এলবিডব্লিউ করে এই জুটিটি ভাঙেন খালেদ আহমেদ।
আরেক ওপেনার বালবির্নি (২১) হন হাসান মুরাদের ঘূর্ণির শিকার। ডিফেন্ড করতে গিয়ে বল ব্যাটের পর প্যাডে লেগে চলে যায় প্রথম স্লিপে নাজমুল হোসেন শান্তর হাতে। চাদে কারমাইকেলকে (১৭) এলবিডব্লিউ করেন মেহেদী হাসান মিরাজ।
এরপর চোখ ধাঁধানো এক ডেলিভারিতে হাসান মুরাদ বোল্ড করেন কুর্তিস ক্যাম্ফারকে (০)। উইকেট শিকারের উৎসবে যোগ দেন তাইজুল ইসলামও। তিনি লেগ বিফোর উইকেটের ফাঁদে ফেলেন হ্যারি টেক্টরকে (১৪)। একশর আগে (৯৪ রানে) ৫ উইকেট হারায় আয়ারল্যান্ড।
এর আগে মুশফিকুর রহিমের রেকর্ডগড়া সেঞ্চুরির পর লিটন দাসের ক্যারিয়ারের পঞ্চম শতকে ভর করে মিরপুরে দ্বিতীয় টেস্টের প্রথম ইনিংসে বাংলাদেশ অলআউট হয়েছে ৪৭৬ রানে। আয়ারল্যান্ডের হয়ে ক্যারিয়ারের দ্বিতীয় ফাইফার নিয়েছেন অ্যান্ডি ম্যাকব্রাইন।
দ্বিতীয় দিন শততম টেস্টে সেঞ্চুরি করে ১০৬ রানে আউট হন মুশফিক। ফলে লিটনের সঙ্গে গড়া ১০৮ রানের জুটি ভেঙে যায়। ৩১০ রানে পতন হয় পঞ্চম উইকেটের।
তবে থেমে যাননি লিটন। তুলে নেন ক্যারিয়ারের পঞ্চম সেঞ্চুরি। আউট হওয়ার আগে খেলেন ১২৮ রানের সুন্দর এক ইনিংস। মিরাজের সঙ্গেও হয় শতরান পার করা জুটি। ১৩৩ রানের জুটিতে মিরাজের অবদান ৪৭। ভুল থেকে শিক্ষা না নিয়ে মিরাজ উইকেট বিলিয়ে দিলে ভাঙে সেই জুটি গ্যাভিন হোয়ে।
এরপর হয় ছন্দপতন। ৪ বলের ব্যবধানে মিরাজ-লিটন দুজনই ফেরত যান সাজঘরে। হোয়েকে সুইপ করতে গিয়ে টপ এজে স্লিপে ক্যাচ দেন পল স্টার্লিংকে লিটন। ৮ চার ও ২ ছক্কায় ১২৮ রানের ইনিংস খেলেন তিনি। ৪৩৩ রানে ৭ উইকেট হারায় স্বাগতিকরা।
শেষদিকে হাসান মুরাদের ১১ আর এবাদত হোসেনের অপরাজিত ১৮ রানে ভর করে ৪৭৬ পর্যন্ত গেছে বাংলাদেশের প্রথম ইনিংস।
প্রথম দিন ৪ উইকেটে ২৯২ রান নিয়ে দিনের খেলা শেষ করেছিল স্বাগতিকরা। মুশফিকুর রহিম ৯৯ ও লিটন অপরাজিত ছিলেন ৪৭ রানে।
বুধবার সকালে টসে জিতে ব্যাটিং করার সিদ্ধান্ত নেন বাংলাদেশ অধিনায়ক নাজমুল হোসেন শান্ত। ব্যাট করতে নেমে ৫২ রানের উদ্বোধনী জুটি গড়েন সাদমান ও মাহমুদুল। সেই জুটি ভাঙেন অ্যান্ডি ম্যাকব্রাইন, সাদমানকে ব্যক্তিগত ৩৫ রানে বিদায় করে। মাহমুদুলকেও সাজঘরে ফেরান তিনি দলীয় ৮২ রানে। ৩৪ রান করেন তিনি।
অধিনায়ক শান্ত মাত্র ৮ রান করে কাটা পড়েন ম্যাকব্রাইনেরই বলে। ৯৫ রানে তৃতীয় উইকেট হারায় বাংলাদেশ। এরপর মুশফিকের সঙ্গে ১০৭ রানের জুটি গড়ার পর ৬৩ রান করা মুমিনুলকে ফিরিয়ে আবারও আঘাত হানেন ম্যাকব্রাইন। ২০২ রানে ৪ উইকেট হারানো স্বাগতিকরা দিনশেষে আর উইকেট হারায়নি।
এমএমআর