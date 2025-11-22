ক্ষমা চাইলেন আকবর
রাইজিং স্টার এশিয়া কাপের সেমিফাইনালে নাটকীয় সুপার ওভারে ভারতকে হারিয়ে ফাইনালে গেছে বাংলাদেশ ‘এ’ দল। তবে ম্যাচটা সুপার ওভারের আগেই জেতার কথা ছিল বাংলাদেশের। অধিনায়ক আকবর আলীর ভুলে যা সম্ভব হয়নি। তার ভুলেই শেষ পর্যন্ত খেলা যায় সুপার ওভারে।
জেতার জন্য শেষ বলে ৪ রান দরকার ছিল ভারতের। রাকিবুলের বল লং অনে পাঠান ভারতের ব্যাটার হার্শ দুবে। সেই বল বাউন্ডার থেকে কুড়িয়ে পাঠান জিশান আলম। দ্বিতীয় রান সম্পন্ন করার আগেই দুবেকে রানআউট করতে গিয়ে স্টাম্প মিস করেন অধিনায়ক আকবর আলী। এই আউটের চেষ্টাটা যদিও দরকার ছিল না। সুযোগ পেয়ে আরও একটি রান নিয়ে হেরে যাওয়া ম্যাচ ড্র করে ফেলে ভারত।
নিজের এই ভুলের জন্য অবশ্য পরে ক্ষমা চেয়েছেন আকবর। ম্যাচশেষে পুরস্কার বিতরণীতে এসে দুঃখ প্রকাশ করে আকবর বলেন, ‘আমাদের যারা সমর্থন করেছেন, সবার কাছে আমার ক্ষমা চাওয়া উচিত। আমি সমীকরণটা জানতাম, কিন্তু শেষ বলে আমার মাথায় কী হয়েছিল জানি না, আমি থ্রো করে ফেলি।’
পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কার আসরের দ্বিতীয় সেমিফাইনালটিও হয়েছে রোমাঞ্চকর। শেষ ওভারে ৫ রানে ম্যাচটি জিতে নিয়েছে পাকিস্তান। আগামীকাল রাত ৮টা ৩০ মিনিটে ফাইনালে মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ ও পাকিস্তান।
আইএন/এমএস