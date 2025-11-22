লিডের পাহাড় গড়ে লাঞ্চে বাংলাদেশ

লিডের পাহাড় গড়ে লাঞ্চে বাংলাদেশ
প্রথম ইনিংসে রানের পাহাড় গড়ার পর এবার দ্বিতীয় ইনিংসে লিডের পাহাড় গড়ছে বাংলাদেশ দল। লাঞ্চের আগে বাংলাদেশের লিড ৪৯১ রান। স্বাগতিক ব্যাটারদের দাপটে কোনো জবাবই খুঁজে পাচ্ছেন না আয়ারল্যান্ডের বোলাররা।
এই সেশনে ২ উইকেট হারিয়ে বাংলাদেশ রান তুলেছে ১২৪। মুমিনুল ৭৯ ও মুশফিক অপরাজিত আছেন ৪৪ রানে। দ্বিতীয় ইনিংসে এখন পর্যন্ত বাংলাদেশের রান ৩ উইকেটে ২৮০। মোটামুটি ওয়ানডে মেজাজেই খেলছেন দুই ব্যাটার।
এর আগে, চতুর্থ দিনের শুরুতে ৬ বলের মধ্যে দুই উইকেট হারিয়েছে বাংলাদেশ। ৭৮ রান করে সাদমান ইসলাম সাজঘরে ফেরার পর ১ রান করে আউট হয়েছেন অধিনায়ক নাজমুল হোসেন শান্তও।
শনিবার (২২ নভেম্বর) ১ উইকেটে ১৫৬ রান নিয়ে ব্যাটিং করতে নামে স্বাগতিকরা। প্রথম ৩ ওভারেই একটি করে বাউন্ডারি আসে। যার দুটি সাদমানের ব্যাট থেকে আর অন্যটি মুমিনুলের।
দুই ব্যাটারকেই আত্মবিশ্বাসী মনে হলেও ম্যাকব্রাইনের বলে ৭৮ রান করে আউট হন সাদমান লেগ বিফোরের ফাঁদে পড়ে। দ্বিতীয় টেস্টেও সেঞ্চুরির সম্ভাবনা জাগিয়ে সুযোগ হাতছাড়া করলেন তিনি। ১৭৩ রানে দ্বিতীয় উইকেট হারায় বাংলাদেশ।
উইকেটে আসেন অধিনায়ক নাজমুল হোসেন শান্ত। ৫ বল পর নেইল জর্ডানের টেস্ট ক্যারিয়ারের প্রথম শিকারে পরিণত হন তিনি মাত্র ১ রান করে। গালিতে ক্যাচ দেন আইরিশ অধিনায়ক অ্যান্ডি বালবার্নির হাতে। ১৭৪ রানে তৃতীয় উইকেট হারায় বাংলাদেশ।
