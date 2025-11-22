  2. খেলাধুলা

সাকিবকে টপকে শীর্ষে তাইজুল

প্রকাশিত: ০৩:১০ পিএম, ২২ নভেম্বর ২০২৫
মিরপুর টেস্টের তৃতীয় দিন আয়ারল্যান্ডের প্রথম ইনিংসে ৪ উইকেট শিকার করে ২৪৬ উইকেট নিয়ে ছুঁয়েছিলেন সাকিব আল হাসানকে। চতুর্থ দিন সাকিবকে টপকে টেস্ট ক্রিকেটে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ উইকেটশিকারি এখন তাইজুল ইসলাম।

বাংলাদেশের দেওয়া ৫০৯ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে ষষ্ঠ ওভারে আইরিশ অধিনায়ক অ্যান্ডি বালবার্নিকে লেগ বিফোরের ফাঁদে ফেলেন তাইজুল। তাতেই ২৪৭ উইকেট শিকার করে বনে যান টেস্টে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ উইকেটশিকারি। টপকে গেছেন সাকিব আল হাসানকে।

পরের ওভারে এসে তাইজুল তুলে নেন অভিজ্ঞ আইরিশ ব্যাটার পল স্টার্লিংকে। শর্ট লেগে থাকা ফিল্ডার মাহমুদুল হাসান জয়কে ক্যাচ দিয়ে ফেরেন ৯ রান করে। ৫৭ ম্যাচের টেস্ট ক্যারিয়ারে তিনি এখন বাংলাদেশের সর্বোচ্চ উইকেটশিকারি

বাংলাদেশের বোলারদের মধ্যে শীর্ষে উঠে আসার পর তাইজুলের উইকেট এখন ২৪৮। এই তালিকায় দুইয়ে থাকা সাকিবের উইকেট ২৪৬। মেহেদী হাসান মিরাজ তিনে অবস্থান করছেন ২০৯ উইকেট নিয়ে। এরপর মোহাম্মদ রফিক, তার ঝুলিতে ১০০ উইকেট। ৭৮ উইকেট নিয়ে পাঁচে মাশরাফি বিন মোর্ত্তাজা।

