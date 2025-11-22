  2. খেলাধুলা

মিরপুর টেস্টকে পঞ্চম দিনে নিয়ে গেলো আয়ারল্যান্ড

ক্রীড়া প্রতিবেদক ক্রীড়া প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৫:২৪ পিএম, ২২ নভেম্বর ২০২৫
জয়ের জন্য লক্ষ্য ৫০৯ রান। এই লক্ষ্য পাড়ি দিতে পারলে সৃষ্টি হবে ইতিহাস। আয়ারল্যান্ড কি সেই ইতিহাস সৃষ্টি করতে চাচ্ছে। তারা নিজেরাও হয়তো জানে, ইতিহাস গড়া যাবে না। তবে টেস্ট বাঁছানোর চেষ্টা করলে তো ক্ষতি নেই। সে চেষ্টাই করে যাচ্ছে আইরিশরা।

যার ফলে চতুর্থ দিন ৬টি উইকেট হারিয়ে বসলেও ম্যাচটাকে পঞ্চম দিনে টেনে নিতে সক্ষম হয়েছে তারা। এখন দেখার বিষয়, পঞ্চমদিন বাংলাদেশের বোলিংয়ের সামনে সারাদিন ৯০ ওভার বাকি ৪ উইকেট নিয়ে টিকে থাকতে পারে কি না কিংবা জিততে পারেনি কি না। অন্যথা তাদের হারতে হবে স্বাগতিকদের কাছে।

দ্বিতীয় ইনিং আয়ারল্যান্ড চতুর্থদিন শেষ করেছে ৬ উইকেটে ১৭৬ রান নিয়ে। এখনও জয়ের জন্য তাদের প্রয়োজন ৩৩৩ রান। ৩৪ রানে কার্টিস ক্যাম্ফার ও ১১ রানে ব্যাট করছেন অ্যান্ডি ম্যাকব্রাইন।

আইএইচএস/

