কেন দীর্ঘ ইনিংস খেলার অভ্যাস কম বাংলাদেশের ব্যাটারদের?
বাংলাদেশের ব্যাটারদের টেস্টে লম্বা ইনিংস কম। পঞ্চাশ পেরিয়ে ৬০, ৭০ কিংবা ৮০’র ঘরে আউট হয়ে যাওয়ার রেকর্ড ভুরি ভুরি। এমনকি শতরান করার পর ডাবল হান্ড্রেড পূর্ণ করার রেকর্ড আরও কম; মাত্র ৫টি (মুশফিকের ৩টি, তামিম ও সাকিবের একটি করে)। কেন টাইগাররা লম্বা ইনিংস খেলতে পারেন কম?
আয়ারল্যান্ডের সাথে ২ মাচের টেস্ট সিরিজে ব্যাটিং কোচের দায়িত্ব পাওয়া মোহাম্মদ আশরাফুল সম্ভাব্য কারণ খুঁজে পেয়েছেন।
তার মনে হয়, বাংলাদেশ নিয়মিত টেস্ট খেলে কম। তিন-চার মাস বিরতি দিয়ে টেস্ট খেলে, তাতে করে ব্যাটারদের মানিয়ে নিয়ে ছন্দ ফিরে পেতেও সমস্যা হয়।
পাশাপাশি আরও একটি কারণ আছে। বাংলাদেশ ব্যাটিং কোচ বলেন, ‘ঘরোয়া প্রথম শ্রেণির ক্রিকেট ক্রিকেট মানে এনসিএল ও বিসিএলে ‘ডিউক’ বল দিয়ে খেলাও একটা টেকনিক্যাল কারণ। বলে রাখা ভাল ২০২২ থেকে দেশের দীর্ঘ পরিসরের ক্রিকেটে ডিউক বলে খেলা হচ্ছে। বলের নির্মাণ শৈলির কারণেই ডিউক বল স্বাভাবিকের চেয়ে একটু বেশি লাফিয়ে ওঠে এবং ডিউক বলে স্বচ্ছন্দে খেলা তুলনামূলক চ্যালেঞ্জিং।’
আশরাফুলের ব্যাখ্যা, তিন বছর ধরে আমরা ফার্স্ট ক্লাস ক্রিকেটে ডিউক বলটা ইউজ করি। সেখানে এক মৌসুমে মুমিনুল ৩৯০ রান করেছেন কোন সেঞ্চুরি ছাড়া । আশরাফুল বোঝাতে চান ডিউক বলে খেলার কারণেই ফার্স্ট ক্লাস ক্রিকেটে ক্রিকেটারদের ডাবল সেঞ্চুরি খুব কম। দীর্ঘ ইনিংসও কম।
তাই মুখে এমন ব্যাখ্যা, ডিউক বলে কিন্তু আসলে প্রত্যেকটা বলই চ্যালেঞ্জিং হয়। আশরাফুল বোঝানোর চেষ্টা করেন, ডিউক বলে না খেলে এসজি বা কোকাবুরা বলে খেললে হয়ত লং ইনিংস খেলা সহজতর হতো।
তাই ব্যাটারদের ঘরোয়া ফার্স্টক্লাস ক্রিকেটে আগে লম্বা ইনিংস খেলার অনুকূল ক্ষেত্র তৈরি করে দিতে হবে। আপনি ঘরোয়া ক্রিকেটে বড় ইনিংস না খেলে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে এসেই বড় ইনিংস খেলতে পারবেন না। কারণ, এই দীর্ঘ ইনিংস খেলার অভ্যাস রাতারাতি হয় না। ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেটে বড় ইনিংস খেলার আশা করাটা আমাদের ঠিক হবে না। এই জিনিসগুলো আসলে ঘরোয়া ক্রিকেট থেকে আসতে হবে। তখন আপনি ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেটে বড় ইনিংস উপহার দিতে পারবেন।
তবে আশরাফুল আশাবাদী, ‘আমি বিশ্বাস করি, আমাদের খেলোয়াড়রা যেভাবে প্রিপারেশন নিচ্ছে এবং খেলছে, তাতে করে সামনের টেস্ট ম্যাচ গুলোয় আমাদের ব্যাটসম্যানদের কাছ থেতে বড় বড় ইনিংস দেখবেন।’
