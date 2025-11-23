টিভিতে আজকের খেলা, ২৩ নভেম্বর ২০২৫
ক্রিকেট
বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ড
মিরপুর টেস্টের পঞ্চম দিন
সকাল ৯টা ৩০ মিনিট
টি স্পোর্টস ও নাগরিক
ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা
গুয়াহাটি টেস্টের দ্বিতীয় দিন
সকাল ৯টা ৩০ মিনিট
স্টার স্পোর্টস ২
জাতীয় ক্রিকেট লিগ
সিলেট-চট্টগ্রাম
সকাল ৯টা ৩০ মিনিট
ইউটিউব/বিসিবি লাইভ
ময়মনসিংহ-খুলনা
সকাল ৯টা ৩০ মিনিট
ইউটিউব/বিসিবি লাইভ
ঢাকা-বরিশাল
সকাল ৯টা ৩০ মিনিট, ইউটিউব/বিসিবি লাইভ
রংপুর-রাজশাহী
সকাল ৯-৩০ মিনিট
ইউটিউব/বিসিবি লাইভ
নারী কাবাডি বিশ্বকাপ: সেমিফাইনাল
ভারত-ইরান
বিকেল ৪টা
টি স্পোর্টস
বাংলাদেশ-তাইপে
বিকেল ৫টা
টি স্পোর্টস
ত্রিদেশীয় টি-টোয়েন্টি
পাকিস্তান-জিম্বাবুয়ে
সন্ধ্যা ৭টা
টি স্পোর্টস ও এ স্পোর্টস
রাইজিং স্টারস এশিয়া কাপ: ফাইনাল
বাংলাদেশ ‘এ’-পাকিস্তান শাহিনস
রাত ৮টা ৩০ মিনিট
টি স্পোর্টস ও টেন স্পোর্টস ১
ফুটবল
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
লিডস-অ্যাস্টন ভিলা
রাত ৮টা
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
আর্সেনাল-টটেনহাম
রাত ১০টা ৩০ মিনিট
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
লা লিগা
গেটাফে-আতলেতিকো
রাত ১১টা ৩০ মিনিট
বিগিন অ্যাপ
এলচে-রিয়াল মাদ্রিদ
রাত ২টা
বিগিন অ্যাপ
সিরি আ
ইন্টার মিলান-এসি মিলান
রাত ১টা ৪৫ মিনিট
ডিএজেডএন
আইএন/এমএস