  2. খেলাধুলা

টিভিতে আজকের খেলা, ২৩ নভেম্বর ২০২৫

স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৮:২৪ এএম, ২৩ নভেম্বর ২০২৫
ক্রিকেট

বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ড
মিরপুর টেস্টের পঞ্চম দিন
সকাল ৯টা ৩০ মিনিট
টি স্পোর্টস ও নাগরিক

ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা
গুয়াহাটি টেস্টের দ্বিতীয় দিন
সকাল ৯টা ৩০ মিনিট
স্টার স্পোর্টস ২

জাতীয় ক্রিকেট লিগ
সিলেট-চট্টগ্রাম
সকাল ৯টা ৩০ মিনিট
ইউটিউব/বিসিবি লাইভ
ময়মনসিংহ-খুলনা
সকাল ৯টা ৩০ মিনিট
ইউটিউব/বিসিবি লাইভ

ঢাকা-বরিশাল
সকাল ৯টা ৩০ মিনিট, ইউটিউব/বিসিবি লাইভ

রংপুর-রাজশাহী
সকাল ৯-৩০ মিনিট
ইউটিউব/বিসিবি লাইভ

নারী কাবাডি বিশ্বকাপ: সেমিফাইনাল
ভারত-ইরান
বিকেল ৪টা
টি স্পোর্টস

বাংলাদেশ-তাইপে
বিকেল ৫টা
টি স্পোর্টস

ত্রিদেশীয় টি-টোয়েন্টি
পাকিস্তান-জিম্বাবুয়ে
সন্ধ্যা ৭টা
টি স্পোর্টস ও এ স্পোর্টস

রাইজিং স্টারস এশিয়া কাপ: ফাইনাল
বাংলাদেশ ‘এ’-পাকিস্তান শাহিনস
রাত ৮টা ৩০ মিনিট
টি স্পোর্টস ও টেন স্পোর্টস ১

ফুটবল

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
লিডস-অ্যাস্টন ভিলা
রাত ৮টা
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

আর্সেনাল-টটেনহাম
রাত ১০টা ৩০ মিনিট
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

লা লিগা
গেটাফে-আতলেতিকো
রাত ১১টা ৩০ মিনিট
বিগিন অ্যাপ

এলচে-রিয়াল মাদ্রিদ
রাত ২টা
বিগিন অ্যাপ

সিরি আ
ইন্টার মিলান-এসি মিলান
রাত ১টা ৪৫ মিনিট
ডিএজেডএন

