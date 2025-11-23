  2. খেলাধুলা

তাইজুলের কাছে সাকিবের যে প্রত্যাশা

প্রকাশিত: ১২:২২ পিএম, ২৩ নভেম্বর ২০২৫
গতকাল (শনিবার) সাকিব আল হাসানকে টপকে টেস্ট ক্রিকেটে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ উইকেটশিকারি হয়েছেন তাইজুল ইসলাম। মিরপুর টেস্টের পঞ্চম দিন আরও একটি উইকেট শিকার করে প্রথম বাংলাদেশি হিসেবে তাইজুলই নিলেন টেস্টে ২৫০ উইকেট।

চলমান টেস্টের তৃতীয় দিন সাকিবকে স্পর্শ করেন তাইজুল। ২৪৬ উইকেট নিয়ে ছিলেন সাকিবের সঙ্গে যৌথভাবে শীর্ষে। ৫৭ টেস্টে ২৪৬ উইকেট থেকে এখন তাইজুলের নামের পাশে ২৫০।

টেস্ট ক্রিকেটে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ উইকেট সংগ্রাহক হওয়ার পর তাইজুলকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন সাকিব আল হাসান সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে। একইসঙ্গে জানিয়েছেন নিজের প্রত্যাশার কথাও, ‘অভিনন্দন তাইজুল। আমি মনে করি ক্যারিয়ার শেষ করার আগেই তুমি ৪০০ টেস্ট উইকেট নিতে পারবে। শুভকামনা।’

সাকিব আল হাসান ৭১ টেস্টে শিকার করেছেন ২৪৬ উইকেট। তাইজুল ১৪ টেস্ট কম খেলে ৫৭ ম্যাচেই টপকে গেছেন তাকে। সাকিব সবশেষ টেস্ট খেলেছেন ২০২৪ সালে ভারতের বিপক্ষে কানপুরে। রাজনৈতিক কারণে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ঘরের মাঠে ক্যারিয়ারের শেষ টেস্ট খেলতে চেয়েও পারেননি তিনি।

