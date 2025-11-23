শততম টেস্টে ম্যাচসেরা মুশফিক, সিরিজসেরা তাইজুল
আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজটা শুরুর আগে থেকেই ছিল মুশফিকময়। দ্বিতীয় টেস্টটি প্রথম বাংলাদেশি হিসেবে ক্যারিয়ারের শততম মুশফিকুর রহিমের। দলের সবাই চেয়েছিল ম্যাচ ও সিরিজ দুটোই যেন বাংলাদেশের হয় মুশফিকের জন্য। সবাই খেলেছেনও তেমনই, যাতে করে এটি স্মরণীয় হয়ে থাকে।
কিন্তু নিজের শততম টেস্টকে স্মরণীয় করতে মূল দায়িত্ব নিয়ে নেন মুশফিক নিজেই। ১১তম ক্রিকেটার হিসেবে করেন শততম টেস্টে সেঞ্চুরি। যা কিনা টেস্ট ক্যারিয়ারের ১৩তম সেঞ্চুরি। প্রথম ইনিংসে ১০৬ রান করার পর দ্বিতীয় ইনিংসে অপরাজিত ছিলেন ৫৩ রানে। ব্যাট হাতে এমন দাপুটে পারফরম্যান্সের পর দ্বিতীয় টেস্টে হয়েছেন ম্যাচসেরা।
অন্যদিকে সিরিজে ১৩ উইকেট নিয়ে সিরিজের সেরা খেলোয়াড় তাইজুল ইসলাম। সাকিব আল হাসানকে টপকে টেস্ট ক্রিকেটে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ উইকেটশিকারি হওয়ার পাশাপাশি প্রথম বাংলাদেশি হিসেবে টেস্টে তিনিই শিকার করলেন ২৫০ উইকেট।
সিলেট টেস্টে প্রথম ইনিংসে ২টি ও দ্বিতীয় ইনিংসে ৩ উইকেট পান তাইজুল। মিরপুরে দ্বিতীয় টেস্টেই পেয়েছেন সমান ৪টি করে উইকেট।
আইএন/জেআইএম