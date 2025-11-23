আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে টি-২০ সিরিজ
প্রথম দুই ম্যাচের দলে তাসকিন-শামীমের জায়গায় সাইফ-মাহিদুল
টেস্ট সিরিজে আয়ারল্যান্ডকে হোয়াইটওয়াশ করেছে বাংলাদেশ। এবার তিন ম্যাচের টি-২০ সিরিজ। বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি) আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজের প্রথম দুই ম্যাচের জন্য দল ঘোষণা করেছে।
চট্টগ্রামের বিরশ্রেষ্ঠ শহীদ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে সিরিজটি শুরু হবে ২৭ নভেম্বর। অন্য দুই ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে ২৯ নভেম্বর এবং ২ ডিসেম্বর।
ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে শেষ টি–টোয়েন্টি সিরিজের দল থেকে বাদ পড়েছেন দুই ক্রিকেটার— পেসার তাসকিন আহমেদ এবং ব্যাটার শামীম হোসেন। তাদের পরিবর্তে দলে ঢুকেছেন অলরাউন্ডার মো. সাইফউদ্দিন এবং অভিষেকের অপেক্ষায় থাকা ২৬ বছর বয়সী ব্যাটার মাহিদুল অঙ্কন।
প্রথম দুই টি-টোয়েন্টির জন্য ঘোষিত দল
লিটন কুমার দাস (অধিনায়ক), সাইফ হাসান (সহ–অধিনায়ক), তানজিদ হাসান, পারভেজ হোসেন ইমন, তাওহিদ হৃদয়, জাকের আলী অনিক, কাজী নুরুল হাসান সোহান, মাহিদুল ইসলাম ভূইঁয়া (অঙ্কন), শেখ মেহেদী হাসান, রিশাদ হোসেন, নাসুম আহমেদ, মোস্তাফিজুর রহমান, তানজিম হাসান সাকিব, শরিফুল ইসলাম, মো. শাইফ উদ্দিন।
