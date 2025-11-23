  2. খেলাধুলা

চ্যাম্পিয়ন হতে বাংলাদেশের প্রয়োজন ১২৬ রান

ক্রীড়া প্রতিবেদক ক্রীড়া প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১০:৩০ পিএম, ২৩ নভেম্বর ২০২৫
রাইজিং স্টার্স এশিয়া কাপের ফাইনালে টস হেরে ব্যাট করতে নেমে বাংলাদেশের বোলারদের নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ের মুখে পড়ে মোটামুটি খেই হারিয়েছে পাকিস্তানের ব্যাটাররা। ইনিংসের একেবারে শেষ বলে গিয়ে অলআউট হয়েছে তারা। তবে তার আগে বাংলাদেশকে দিয়েছে ১২৬ রানের চ্যালেঞ্জিং লক্ষ্য।

কাতারের দোহায় অনুষ্ঠিত এ ম্যাচে টস জেতেন বাংলাদেশ অধিনায়ক আকবর আলী। তিনি প্রথমে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নেন। তার সিদ্ধান্ত যে কার্যকরী ছিল, তা প্রমাণ করেন বোলাররা।

দলীয় ২ রানের মাথায় ফিরিয়ে দেন তারা ইয়াসির খান ও মোহাম্মদ ফাইককে। দু’জনের কেউই রান করতে পারেননি। ওপেনার মা’জ সাদাকাত করেন ২৩ রান। ৯ রানে আউট হন গাজী গৌরি। ২৩ বলে ২৫ রান করেন আরাফাত মিনহাস। ৯ রান করেন ইরফান খান।

মিডল অর্ডারে সাদ মাসুদ ২৬ বলে ৩৮ রান না করলে পাকিস্তান ‘এ’ দলের (শাহিন্স) রান ১০০’ও হয়তো পার হতো না। ৯ রান করেন শহিদ আজিজ। ২ রানে আউট হন আহমদ দানিয়াল, ৪ রান করেন সুফিয়ান মুকিম।

বাংলাদেশের বোলারদের মধ্যে রিপন মন্ডল নেন ৩টি উইকেট। ২ উইকেট নেন রাকিবুল হাসান, ১টি করে উইকেট নেন এসএম মেহরব, জিসান আলম ও আবদুল গাফ্ফার।

