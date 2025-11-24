ফাইনালে সুপার ওভারে হেরে গেলো বাংলাদেশ
রুদ্ধশ্বাস টি-টোয়েন্টি ম্যাচ একেই বলে। ১২৫ রান তাড়া করতে নেমে নিশ্চিত হেরে যেতে বসেছিল বাংলাদেশ ‘এ’ দল। সেখান থেকে আবদুল গাফফার সাকলায়েনের অবিশ্বাস্য ঝোড়ো ব্যাটিং বাংলাদেশকে নিয়ে যায় জয়ের দ্বারপ্রান্তে; কিন্তু শেষ ওভারের নাটকীয়তায় ম্যাচ হয়ে গেলো টাই।
স্বাভাবিকভাবেই ম্যাচ গড়ালো সুপার ওভারে। যেখানে বাজিমাত করলো পাকিস্তান। বাংলাদেশের ব্যাটাররা তুলতে সক্ষম হলো মাত্র ৬ রান। সেই ৬ রান নিতে খুব বেশি বেগ পেতে হলো না পাকিস্তান শাহিন্সকে।
শেষ পর্যন্ত সুপার ওভারে বাংলাদেশ ‘এ’ দলকে হারিয়ে রাইজিং স্টারস এশিয়া কাপে চ্যাম্পিয়ন হলো পাকিস্তান শাহিন্স।
কাতারের দোহায় অনুষ্ঠিত রাইজিং স্টারস এশিয়া কাপের ফাইনালে জয়ের জন্য ১২৬ রানের লক্ষ্যে ব্যাট করতে নেমে হাবিবুর রহমান সোহান ছাড়া আর কেউ দাঁড়াতেই পারেনি। জিসান আলম ৬ রানে, মাহিদুল অঙ্কন শূন্য রানে, ইয়াসির আলী রাব্বি ৮ রানে এবং আকবর আলী আউট হন ২ রান করে।
এসএম মেহরব ১৯ রান করে সম্ভাবনা জাগিয়ে তুলেছিলেন; কিন্তু মাহফুজুর রহমান রাব্বি ৩, মৃত্যুঞ্জয় চৌধুরী শূন্য রানে আউট হয়ে যান। ১২ বলে ১৬ রান করেন আবদুল গাফ্ফার। ৯ বলে ১১ রান করেন রিপন মন্ডল।
শেষ পর্যন্ত ম্যাচ গড়ালো সুপার ওভারে। যেখানে বাংলাদেশের ব্যাটাররা ৬ রানের বেশি করতে পারলো না। জবাবে পাকিস্তান ৪ বলেই লক্ষ্যে পৌঁছে যায়।
