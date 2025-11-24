  2. খেলাধুলা

ব্যাটিং উইকেটে ইয়ানসেনের তোপ, ২০১ রানে অলআউট ভারত

স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৪:০৯ পিএম, ২৪ নভেম্বর ২০২৫
ইডেন গার্ডেন্সে ৩০ রানে পরাজিত হওয়ার পর ভারতের লক্ষ্য ছিল গুয়াহাটিতে ঘুরে দাঁড়ানো। কিন্তু সেখানকার ব্যাটিং উইকেটে মাত্র ২০১ রানে গুটিয়ে গেছে স্বাগতিকরা মার্কো ইয়ানসেনের বোলিং তোপে। ফলে ২৮৮ রানের লিড পেয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা।

দ্বিতীয় দিনের শেষ সেশনে ৪৮৯ রানে অলআউট হয় দক্ষিণ আফ্রিকা। ৬.১ ওভার ব্যাটিং করে ৯ রান নেয় ভারত কোনো উইকেট না হারিয়ে। ৪৮০ রান পিছিয়ে থেকে দিন শেষ করে স্বাগতিকরা।

৬৫ রানের উদ্বোধনী জুটি গড়েন জশস্বি জয়সওয়াল ও লোকেশ রাহুল। সেটি ভাঙেন কেশব মহারাজ। ২২ রান করে বিদায় নেন তিনি। ৫৮ রান করে বিদায় নেন জয়সওয়াল। দলীয় ৯৫ রানে কাটা পড়েন তিনি হার্মারের বলে। দলের বোর্ডে ১ রান যোগ হতেই হার্মার ফিরিয়ে দেন সাই সুদর্শনকেও। পতন হয় তৃতীয় উইকেটের।

জয়সওয়ালের আউট থেকেই মূলত শুরু হয় ভারতের ব্যাটিং ধস। ২৭ রানের ভেতর হারায় ৬ উইকেট। ৯৫ রানে ২ উইকেট থকে ৭ উইকেট হারায় ১২২ রানে। এই ৪ উইকেটের ৩টি নেন মার্কো জানসেন।

ধ্রুব জুরেল (০), রিশাভ পান্ত (৭) ও নিতিশ কুমার রেড্ডি (১০), রবীন্দ্র জাদেজা (৬) দ্রুত সাজঘরে ফিরলে ১২২ রানে পতন হয় ৭ উইকেটের। ৪ ব্যাটারকেই শিকার করেন জানসেন।

এরপর ঘুরে দাঁড়ানোর প্রচেষ্টায় ওয়াশিংটন সুন্দর ও কুলদিপ যাদব গড়েন ৭২ রানের জুটি। অনেক ধৈর্য্যের পরিচয় দেন দুজনই। অর্ধশতক থেকে মাত্র ২ রান দূরে থাকতেই ৪৮ রানে আউট হন সুন্দর হার্মারের বলে দলীয় ১৯৪ রানে।

১৯৪ রানে ৮ উইকেট হারানো ভারতের বাকি দুই উইকেট তুলে নিয়ে ফাইফারসহ ৬ উইকেট পান পেসার ইয়ানসেন। ১৯ রানে থাকা কুলদিপ ও ৫ রানে থাকা বুমরাহকে শিকার করেন তিনি। ২০১ রানে অলআউট হয় ভারত। ফলে ২৮৮ রানের লিড পেয়েছে প্রোটিয়ারা।

সফরকারীদের ইয়ানসেন সর্বোচ্চ ৬ উইকেট পেয়েছেন। সিমন হার্মার ৩টি ও ১ উইকেট পান কেশব মহারাজ।

