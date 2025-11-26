বিশ্বকাপের আগে যে জায়গায় উন্নতি চান লিটন

বিশ্বকাপের আগে যে জায়গায় উন্নতি চান লিটন
ঘরের মাঠে একটু ভালো উইকেট হলেই সমস্যা হয় বাংলাদেশের। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে চট্টগ্রামে তুলনামূলক স্পোর্টিং পিচে তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজের সব ম্যাচে হেরেছে লিটন দাসের দল। সেই ম্যাচগুলোয় বাংলাদেশের মিডল অর্ডারকে নড়বড়ে ও কমজোরি মনে হয়েছে।
সামনে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। তার আগে ঘরের মাঠে আইরিশদের সাথেই শেষ টি-টোয়েন্টি সিরিজ। এই সিরিজে নিজেদের সেই সব দুর্বলতা, ঘাটতি কাটিয়ে ওঠার কথা কী ভাবছেন অধিনায়ক লিটন দাস?
আজ বুধবার সংবাদ সম্মেলনে প্রশ্ন উঠলো, টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে আর কোন জায়গায় একটু উন্নতি করতে চান? মানে ফিল্ডিং, ব্যাটিং, বোলিং কোন জায়গাটা আসলে?
লিটনের জবাব, ‘আমার মনে হয় তিনটা সাইডই আমাদের ইমপ্রুভমেন্টের জায়গা। উন্নতির তো শেষ নাই। বিশেষ করে যদি আমরা ফিল্ডিংটা ভালো করতে পারি, তাহলে আমার এটা প্লাস পয়েন্টে হবে।’
কিন্তু মনে হয় মিডল অর্ডার ব্যাটিংটাই একটু বেশি সমস্যাসঙ্কুল। সেখানে শামীম পাটোয়ারীর বিকল্প এসেছে দলে। হয়তো মাহিদুল ইসলাম অঙ্কনকে দিয়ে সেই চেষ্টাও করা হবে।
সব মিলে মিডল অর্ডার নিয়ে আপনার ভাবনা কী? এমন প্রশ্নে টাইগার টি-টোয়েন্টি অধিনায়ক বলেন, ‘মিডল অর্ডার নিয়ে আমি খুব একটা শঙ্কিত না। মানছি আমাদের প্লেয়াররা শেষ কটা সিরিজে কাঙ্খিত পারফরম্যান্স করতে পারেনি। কিন্তু ভুলে গেলে চলবে না, তারা সবাই প্রমাণিত খেলোয়াড়। প্রত্যেকের সামর্থ্য প্রমাণিত। কোনো কোনো সিরিজ একজন ক্রিকেটারের জন্য খারাপ যায়। বিশ্বাস করি, মিডল অর্ডারের পারফরমাররা আবার নিজেদের ফিরে পাবে। আমার মনে হয় আয়ারল্যান্ডের সাথে সিরিজেই ফর্মে ফিরবে।’
