বিশ্বকাপে কলকাতায় বাংলাদেশের তিন ম্যাচ লিটনের চোখে ‘প্লাস পয়েন্ট’

বিশ্বকাপে কলকাতায় বাংলাদেশের তিন ম্যাচ লিটনের চোখে ‘প্লাস পয়েন্ট’
সামনেই টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। এরই মধ্যে গ্রুপিং সম্পন্ন হয়েছে। কোন মাঠে কার সাথে কবে কোন ম্যাচ, তাও নির্ধারিত হয়ে গেছে। বাংলাদেশের গ্রুপে আছে ইংল্যান্ড, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, ইতালি আর নেপাল।
৭ মার্চ টুর্নামেন্ট শুরুর দিনই মাঠে নামবে বাংলাদেশ। ৭ ফেব্রুয়ারি দিনের দ্বিতীয় ম্যাচে কলকাতার ইডেন গার্ডেন্সে নিজেদের প্রথম ম্যাচে ওয়েস্ট ইন্ডিজের মোকাবেলা করবে টাইগাররা।
বাংলাদেশ পরের দুই ম্যাচও একই ভেন্যুতে। ৯ ফেব্রুয়ারি প্রতিপক্ষ ইতালি এবং ১৪ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ মুখোমুখি হবে সাবেক বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ইংল্যান্ডের।
১৭ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ নিজেদের চতুর্থ তথা গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচে মাঠে নামবে নেপালের বিপক্ষে। এই ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হবে মুম্বাইতে।
চার ম্যাচের মধ্যে তিনটিই হবে কলকাতার ইডেন গার্ডেনে। বাংলাদেশ দলের অধিনায়ক লিটন দাস, এটাকে বড় একটি সুবিধা হিসেবে দেখছেন।
আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজ শুরুর আগের দিন সংবাদ সম্মেলনে বিশ্বকাপের গ্রুপিং প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে লিটন বলেন, ‘আমার কাছে মনে হয় টি-টোয়ন্টি ফরম্যাটে খেলাগুলো খুবই ভালো হওয়ার কথা। সবগুলো টিমই টি-টোয়েন্টি ফরম্যাটের জন্য ভালো দল। কলকাতায় খেলা হলে একটা বেনিফিট যেটা আমরা ব্যাক টু ব্যাক তিনটা ম্যাচ খেলবো। এটা একটা প্লাস পয়েন্ট হতে পারে। আমরা চেষ্টা করব আমাদের সেরা ক্রিকেটটা খেলার।’
এআরবি/এমএমআর/এমএস