  2. খেলাধুলা

আইরিশদের উড়ন্ত শুরু ও ফ্লাডলাইট বিভ্রাট

ক্রীড়া প্রতিবেদক ক্রীড়া প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৬:২৫ পিএম, ২৯ নভেম্বর ২০২৫
এক এক করে বন্ধ হয়ে গেলো চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লে. মতিউর রহমান স্টেডিয়ামের সবগুলো ফ্লাডলাইট। বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ড দুই দলই বাধ্য হয়ে ফিরে যেতে হয়েছিল ড্রেসিংরুমে।

বাঁচামরার ম্যাচে টস হেরে ফিল্ডিংয়ে নেমেছে বাংলাদেশ। দুই প্রান্ত থেকে স্পিন দিয়ে আক্রমণ শুরু করেন অধিনায়ক লিটন দাস। তবে বাজিমাত হয়নি। শেখ মেহেদী আর নাসুম আহমেদের প্রথম দুই ওভার থেকে ২৭ রান তুলে নেয় আইরিশরা।

তৃতীয় ওভারে এক বল হওয়ার পর ফ্লাডলাইড বিভ্রাটে খেলা বন্ধ থাকে ১২ মিনিট। প্রায় অন্ধকার হয়ে যায় পুরো মাঠ। দুই দলের ক্রিকেটাররাই তাদের ড্রেসিংরুমে ফিরে যান। বিরতির পর খেলা শুরু হয়েছে আবার।

এ প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত ৪ ওভারে আয়ারল্যান্ডের সংগ্রহ বিনা উইকেটে ৪৮ রান।

এমএমআর

 

 

