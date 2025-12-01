  2. খেলাধুলা

আইপিএল থেকে অবসর, কেকেআরে নতুন ভূমিকায় আন্দ্রে রাসেল

স্পোর্টস ডেস্ক
স্পোর্টস ডেস্ক স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৬:৪৯ পিএম, ০১ ডিসেম্বর ২০২৫
আইপিএল থেকে অবসর, কেকেআরে নতুন ভূমিকায় আন্দ্রে রাসেল

প্রায় একযুগ কলকাতা নাইট রাইডার্সের পার্পল জার্সিটি গায়ে তুলেছিলেন ক্যারিবীয় অলরাউন্ডার আন্দ্রে রাসেল। গত ১৫ নভেম্বর ছিল আইপিএল ফ্রাঞ্চাইজিগুলোর খেলোয়াড় রিটেইন করার দিন। প্রায় একযুগ পর কেকেআর এবার আন্দ্রে রাসেলকে ‘ধরে’ রাখলো না, তথা রিটেইন করেনি।

নিলামে উঠলে হয়তো আন্দ্রে রাসেল অন্য কোনো ফ্রাঞ্চাইজির হয়ে আইপিএলে খেলার সুযোগ পেতেন। তবে, সেটা আর তিনি করছেন না। খেলোয়াড় হিসেবে আইপিএল ক্যারিয়ার আর দীর্ঘ না করারই সিদ্ধান্ত নিলেন। তবে, আইপিএলকে পুরোপুরি ছেড়ে যাচ্ছেন না। কেকেআরের সঙ্গেই থাকছেন, সম্পূর্ণ নতুন ভূমিকায়। হলেন কেকেআরের ‘পাওয়ার হিটিং’ কোচ।

টানা এক যুগের বেশি সময় কলকাতা নাইট রাইডার্সের (কেকেআর) জার্সিতে তুমুল জনপ্রিয় এক নাম— আন্দ্রে রাসেল। মাঠে তার ঝড় তোলা ব্যাটিং, বিধ্বংসী বোলিং আর অসাধারণ ক্রীড়াশৈলি তাকে বানিয়েছে আইপিএলের ইতিহাসে এক অনন্য চরিত্র। তবে অবশেষে সেই জার্সিকেই বিদায় জানিয়েছেন এ ক্যারিবিয়ান তারকা।

আইপিএল থেকে অবসর ঘোষণা প্রসঙ্গে এক ভিডিও বার্তায় আন্দ্রে রাসেল বলেন, ‘আমি আইপিএল থেকে অবসর নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আমি এখনো বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন লিগে খেলবো, কেকেআরের অন্যান্য ফ্র্যাঞ্চাইজিতেও মাঠে নামবো; কিন্তু আইপিএল— এটা আমার জন্য অন্যরকম আবেগের জায়গা। অসাধারণ সব স্মৃতি, ছক্কার ঝড়, ম্যাচ জেতানো ইনিংস, এমভিপি হওয়া— সবই ছিল দুর্দান্ত। কিন্তু কখনো কখনো আপনাকে বুঝতে হয় কখন বিদায় নেওয়ার সঠিক সময়।”

তিনি আরও বলেন, ‘আমি চাই না কেউ বলুক— আমার অনেক আগেই অবসর নেওয়া উচিত ছিল। বরং চাই, মানুষ বলুক, আরও খেলা উচিত ছিল!’

বন্ধু-সহকর্মীদের পাঠানো বিভিন্ন জার্সির ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় দেখে নিজেকেই ‘অদ্ভুত’ লাগছিল বলে জানান রাসেল। এ নিয়ে তার মানসিক দ্বিধাদ্বন্দ্বও ছিল অনেক, যা আইপিএল থেকে অবসরের সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে সাহায্য করেছে।

কেকেআরের প্রতি কৃতজ্ঞ রাসেল— শাহরুখ খান ও ভেঙ্কি মাইসোরের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনার পর আইপিএল থেকে অবসরের সিদ্ধান্ত নেন তিনি। রাসেল জানান, কেকেআরের প্রধান নির্বাহী ভেঙ্কি মাইসোর ও দলের মালিক শাহরুখ খানের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা ছিল তার, ‘ওরা আমাকে অগাধ সম্মান দিয়েছে। আর কেকেআরে ফিরে আসতে পারাটা আমার কাছে বিশেষ কিছু।’

কেকেআর কর্তৃপক্ষ তার জন্য নতুন ভূমিকা তৈরি করেছে- ‘পাওয়ার কোচ’। এই পদ শুনেই রাসেল বলেছিলেন, ‘এটাই তো ড্রে রাস! আমার ব্যাটিংয়ের শক্তি, ফিল্ডিংয়ের এনার্জি, বোলিংয়ের আগ্রাসন— সবকিছু মিলিয়েই আমি দলকে সাহায্য করতে পারবো।’

২০২৬ মৌসুমের আগে কেকেআর তাদের সাপোর্ট স্টাফে বড় পরিবর্তন এনেছে
অভিষেক নায়ার: নতুন প্রধান কোচ (হেড কোচ)
টিম সাউদি: বোলিং কোচ
শেন ওয়াটসন: সহকারী কোচ
ডোয়াইন ব্রাভো: মেন্টর
আন্দ্রে রাসেল: পাওয়ার কোচ

নতুন ভূমিকায় আন্দ্রে রাসেলকে দেখা যাবে কেকেআরের তরুণ অলরাউন্ডারদের শক্তিশালী আগ্রাসী ব্যাটিং ও পাওয়ার হিটিংয়ের দিক নির্দেশনা দিতে।

আবেগঘন একটি বার্তা দিয়ে রাসেল তার বক্তব্য শেষ করেন এভাবে- ‘কোলকাতা, আমি ফিরে আসছি। তবে এবার মাঠে নয়, মাঠের বাইরে দলকে শক্তিশালী করতে।’

আইএইচএস/

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।