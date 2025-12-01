পিএসএলের জন্য ডু প্লেসির পর আরও এক তারকার আইপিএল ছাড়ার ঘোষণা

পিএসএলের জন্য ডু প্লেসির পর আরও এক তারকার আইপিএল ছাড়ার ঘোষণা
একদিন আগেই ভারতের মাল্টি বিলিয়ন ডলারের ফ্রাঞ্চাইজি লিগ আইপিএল ছেড়ে দিয়ে পাকিস্তানের পিএসএলে যোগ দেয়ার ঘোষণা দিয়েছিলেন দক্ষিণ আফ্রিকার ফ্যাফ ডু প্লেসি। এবার আরও এক আন্তর্জাতিক ক্রিকেটার আইপিএল ছাড়ার ঘোষণা দিলেন। যোগ দেয়ার ঘোষণা দিলেন পাকিস্তানের পিএসএলে।
তিনি হলেন ইংল্যান্ডের সাবেক অলরাউন্ডার মইন আলি ঘোষণা দিয়েছেন, তিনি অংশ নেবেন পাকিস্তান সুপার লিগের (পিএসএল) আগামী মৌসুমে। এর ফলে নিশ্চিতভাবে তিনি আইপিএল ২০২৬ মৌসুমে খেলছেন না। ফ্যাফ ডু প্লেসির পর মইন হলেন দ্বিতীয় বিদেশি ক্রিকেটার যিনি একই পথে হাঁটলেন।
৩৮ বছর বয়সী মইন আলি ইংল্যান্ডের হয়ে খেলেছেন ৯২টি টি–টোয়েন্টি আন্তর্জাতিক ম্যাচ। পিএসএলে তার অংশগ্রহণের ঘোষণা আসায় দুই লিগের সূচি কাছাকাছি হওয়ায় নিশ্চিত হলো যে তিনি এই মৌসুমে ভারতীয় প্রিমিয়ার লিগে আর দেখা যাবেন না।
মইন আলি ২০১৮ সাল থেকে টানা সবকটি আইপিএল মৌসুমে খেলেছেন। এ সময় তিনি প্রতিনিধিত্ব করেছেন— রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু, চেন্নাই সুপার কিংস, কলকাতা নাইট রাইডার্স।
মোট ৭৩ ম্যাচে তিনি ১১৬৭ রান করেছেন। ৪১ উইকেট নিয়েছেন। ২০২৫ মৌসুমে তিনি ছিলেন কেকেআর স্কোয়াডে, তবে খেলেছেন মাত্র ৬ ম্যাচ এবং পারফরম্যান্সের ধারাবাহিকতা না থাকায় মিনি-নিলামের আগে তাকে দল থেকে ছেড়ে দেয় কলকাতা।
পিএসএলে এর আগে মইন আলি খেলেছেন একটি মৌসুম, যেখানে তিনি মুলতান সুলতানস–এর হয়ে ৯টি ম্যাচ খেলেছিলেন। ২০২৬ মৌসুমে পিএসএলে তার অংশগ্রহণ পাকিস্তানের ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগকে আরও শক্তিশালী করবে বলে প্রত্যাশা করছেন আয়োজকরা।
ফ্যাফ ডু প্লেসির পর মইন আলির সিদ্ধান্ত পিএসএলের প্রতি বিদেশি তারকাদের আগ্রহ বাড়ছে– এমন বার্তা দেয়। আসন্ন মৌসুমে আরও তারকা ক্রিকেটার পিএসএলের যোগ দিতে পারেন বলে ধারণা করা হচ্ছে।
আইএইচএস/