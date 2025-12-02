  2. খেলাধুলা

জাতীয় ক্রিকেট লিগ

আসরের প্রথম ডাবল সেঞ্চুরি অমিতের

প্রকাশিত: ১২:৪৩ পিএম, ০২ ডিসেম্বর ২০২৫
জাতীয় ক্রিকেট লিগের চলতি আসরে প্রথম ডাবল সেঞ্চুরি করলেন সিলেটের অমিত হাসান। সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে রাজশাহীর বিপক্ষে ২১৩ রানের দুর্দান্ত ইনিংস খেলেন এই ডানহাতি ব্যাটার।

আজ ডাবল সেঞ্চুরিতে পৌঁছাতে বেশি সময় নেননি তিনি। নারায়ণগঞ্জের এই ব্যাটার ২৮ চার ও ১ ছক্কায় ২২১ বলে মাইলফলক স্পর্শ করেন। ডাবল সেঞ্চুরির পর অবশ্য বেশিক্ষণ টিকতে পারেননি অমিত, শেষ পর্যন্ত ফিরেছেন ২৫১ বলে ২১৩ রান করে। প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে এটাই অমিতের ৬ বছরের ক্যারিয়ারসেরা ইনিংস। গত আসরে খুলনার বিপক্ষে ঠিক ২১৩ রান করেই আউট হয়েছিলেন অমিত।

জাতীয় ক্রিকেট লিগে ২০২২ সাল থেকে ডিউক বলে খেলা হচ্ছে। এখন পর্যন্ত চার মৌসুমে ডাবল সেঞ্চুরি হয়েছে ৬টি। এর মধ্যে একাই ২টি করেছেন অমিত। গত মৌসুমে একমাত্র ডাবল সেঞ্চুরিয়ান ছিলেন অমিত। ওই ২১৩ রানের ইনিংসসহ সব মিলিয়ে আসরের সর্বোচ্চ ৭৮৫ রান করেছিলেন তিনি।

এই ইনিংসে চতুর্থ উইকেটে আসাদুল্লাহ আল গালিবের সঙ্গে ৩৪২ রানের জুটি গড়েছেন অমিত। বাংলাদেশের প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে এটি দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রানের জুটি।

এই তালিকায় সর্বোচ্চ জুটি অলক কাপালি ও রাজিন সালেহর। ২০১৪-১৫ মৌসুমের এনসিএলে ঢাকার বিপক্ষে চতুর্থ উইকেটে ৩৪৮ রান যোগ করেছিলেন সিলেটেরই দুই অভিজ্ঞ ব্যাটার।

অমিত ফিরলেও তার সঙ্গী গালিব এখন ডাবল সেঞ্চুরির সামনে। লাঞ্চ বিরতির আগে ১৬০ রানে অপরাজিত ছিলেন।

