চট্টগ্রামে যে বিশ্ব রেকর্ড গড়লেন তামিম

ক্রীড়া প্রতিবেদক ক্রীড়া প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৫:১৪ পিএম, ০২ ডিসেম্বর ২০২৫
চট্টগ্রামে আজ আয়ারল্যান্ডকে ৮ উইকেটে হারিয়ে ২-১ ব্যবধানে টি-টোয়েন্টি সিরিজ জিতে নিয়েছে বাংলাদেশ। ব্যাট হাতে ৩৬ বলে ৫৫ রানের দুর্দান্ত অপরাজিত ইনিংস খেলেছেন তানজীদ হাসান তামিম।

এর আগে ফিল্ডিংয়ে গড়েছেন বিশ্ব রেকর্ড। আজ আয়ারল্যান্ডের শেষ ৫ ব্যাটারই ক্যাচ আউট হয়েছেন, সবগুলোই নিয়েছেন তামিম। টেস্ট খেলুড়ে দেশের প্রথম ফিল্ডার হিসেবে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে এক ম্যাচে ৫টি ক্যাচ নেওয়ার কীর্তি গড়লেন বাংলাদেশের এই ওপেনার।

অবশ্য বিশ্বে সবমিলিয়ে তামিমের সঙ্গী আছেন আরও দুজন, মালদ্বীপের ওয়াদাগে মালিন্দা আর সুইডেনের সেদিক সাহাক। প্রথমবার একই ম্যাচে ৫টি ক্যাচ নেন ওয়াদাগে, ২০২৩ সালে কাতারের দোহায় ২০২৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের বাছাইপর্বে কাতারের বিপক্ষে। আর গত সেপ্টেম্বরে আইল অব ম্যান সফরে স্বাগতিকদের বিপক্ষে প্রথম টি-টোয়েন্টিতে ৫টি ক্যাচ নেন সাহাক।

টি-টোয়েন্টিতে আগে কোনো বাংলাদশির এক ম্যাচে সর্বোচ্চ তিন ক্যাচ ছিল। তিন সংস্করণ মিলিয়ে ইনিংসে ৫ উইকেট নেওয়া দ্বিতীয় বাংলাদেশি ফিল্ডার তানজিদ।

২০১৭ সালে প্রথম বাংলাদেশি হিসেবে কোনো আন্তর্জাতিক ম্যাচে ৫টি ক্যাচ নেন ইমরুল। সেটি ছিল ওয়েলিংটনে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে টেস্ট ম্যাচে। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে উইকেটরক্ষকদের বাইরে ইনিংসে ক্যাচ নেওয়ার বিশ্ব রেকর্ডও ৫টি। এ পর্যন্ত ২১ জন ফিল্ডার এক ইনিংসে ৫টি ক্যাচ নিয়েছেন। এদের মধ্যে অস্ট্রেলিয়ার স্টিভেন স্মিথ দুবার ইনিংসে ৫ ক্যাচ নিয়েছেন, দুবারই টেস্টে।

আজ ৫টি ক্যাচের মধ্যে ৪টি ক্যাচই লং অনে থেকে ধরেছেন তামিম। শুধু প্রথম ক্যাচটা নিয়েছেন ব্যাকওয়ার্ড পয়েন্ট অঞ্চল থেকে। ১৬তম ওভারে তৃতীয় বলে রিশাদ হোসেনের বলে গ্যারেথ ডেলানির ক্যাচটা এক্ষেত্রে প্রথম। এরপর ১৮তম ওভারে নেন জোড়া ক্যাচ। ওভারের তৃতীয় ও ষষ্ঠ বলে মার্ক অ্যাডেয়ারের ক্যাচ নেন তিনি। আর জর্জ ডকরেলকে ১৯তম ওভারে ফেরানোর পর শেষ ওভারের বেন হোয়াইটের ক্যাচ নিয়ে রেকর্ড ছুঁয়ে ফেলেন তানজিদ।

