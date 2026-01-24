আয়ারল্যান্ডকে হারিয়ে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন বাংলাদেশের মেয়েরা

আয়ারল্যান্ডকে হারিয়ে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন বাংলাদেশের মেয়েরা
নারী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে অপ্রতিরোধ্য যাত্রা অব্যাহত রেখেছে বাংলাদেশ নারী দল। গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচে শনিবার নেপালের মুলপানি ক্রিকেট গ্রাউন্ডে আয়ারল্যান্ডকে ৯ রানে হারিয়েছে টাইগ্রেসরা। আগেই সুপার সিক্স নিশ্চিত হয়েছিল।
আর শেষ ম্যাচও জয়ের ধারাবাহিকতা ধরে রেখেছে নিগার সুলতানা জ্যোতির দল। এ নিয়ে গ্রুপ পর্বে ৪ ম্যাচের সব কটিই জিতলো টাইগ্রেসরা। সুপার সিক্সে 'এ' গ্রুপ থেকে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়ে মাঠে নামবেন জ্যোতি-মারুফারা।
টস জিতে আগে ব্যাটিংয়ে নেমে ৭ উইকেটে ১৫৩ রান করে বাংলাদেশ। জবাবে ১৪৪ রানে থামে আইরিশ নারীদের ইনিংস।
রান তাড়ায় আইরিশরা বেশ ইতিবাচক শুরু করেছিল। উদ্বোধনী জুটিতে তারা তুলে ফেলে ৫৩ রান। ১০ ওভার শেষে কোনো উইকেট না হারিয়ে ৬৮ রান তুলে বেশ সুবিধাজনক অবস্থানে ছিল আয়ারল্যান্ড। তবে ১১তম ওভারে দৃশ্যপট বদলে দেন স্বর্ণা আক্তার। জোড়া আঘাত হেনে আইরিশদের লাগাম টেনে ধরেন তিনি।
এরপর নাহিদা আক্তার ও রিতু মনির মিতব্যয়ী বোলিংয়ে আরও চাপে পড়ে আইরিশরা। ১৯তম ওভারে ৭৩ রান করা লুইসকে ফিরিয়ে দেন রাবেয়া খান। শেষ ওভারে ২০ রানের সমীকরণে মারুফা আক্তার দেন মাত্র ১০ রান। শেষ পর্যন্ত ৪ উইকেটে ১৪৪ রানে থামে আয়ারল্যান্ডের ইনিংস।
এর আগে ব্যাটিং করতে নেমে তৃতীয় ওভারে ১৩ রানে প্রথম উইকেট হারায় তারা। তারপর দিলারা আক্তারকে নিয়ে শারমিন ৭০ রানের জুটি গড়েন। দিলারা ৩৫ রানে ফিরলেও শারমিন তুলে নেন হাফ সেঞ্চুরি। ৪৫ বলে ৫ চার ও ১ ছক্কায় ৫২ রান করেন তিনি।
এরপর শেষদিকে সাত রানের ব্যবধানে বাংলাদেশ তিন উইকেট হারালেও সোবহানা ১৬ বলে ১ চার ও ৩ ছয়ে ৩০ রানের ঝড়ো ইনিংস খেলে দেড়শ পার করান। ইনিংসের শেষ বলে আউট হন তিনি।
আয়ারল্যান্ডের পক্ষে আরলেন কেলি ও জেন মাগুইরে ২টি করে উইকেট নেন।
এসকেডি/এমএমআর