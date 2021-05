চরম আর্থিক সঙ্কটে জিম্বাবুয়ে ক্রিকেট, এ ছবিই বলে দিচ্ছে অনেক কিছু

‘একটা স্পনসর পাওয়ার কোনো সুযোগ আছে কি, যাতে প্রতি সিরিজের পর জুতাগুলো আঠা দিয়ে লাগাতে না হয় আমাদের?’- খুবই করুণামাখা কণ্ঠে এই আর্তি জানিয়ে টুইটটি করলেন রায়ান বার্ল। জিম্বাবুয়ের এই অলরাউন্ডার সঙ্গে জুড়ে দিয়েছেন নিজেদের কেডসের ছবি। পুরনো ক্যাডসগুলোতে আঠা লাগিয়ে পরের ম্যাচের জন্য প্রস্তুত করা হচ্ছে।

রায়ান বার্লের এই একটি টুইটই তোলপাড় ফেলে দিয়েছে পুরো ক্রিকেট বিশ্বে। জিম্বাবুয়ে ক্রিকেটের আর্থিক দৈন্যতার কথা জানা ছিল সবারই; কিন্তু এতটা খারাপ অবস্থার চিত্র তো এই টুইট না দেখলে বোঝাই যেতো না।

রায়ান বার্ল বেশ কয়েক বছর ধরেই খেলছেন জিম্বাবুয়ে দলের হয়ে। যদিও খুব বেশি পরিচিত নাম নন রায়ান বার্ল। কিন্তু জিম্বাবুইয়ান এই ক্রিকেটার ফ্রাঞ্জাইজি ক্রিকেটে বেশ ভালোই পরিচিত। বিপিএলেও খেলেন নিয়মিত। সদ্য সমাপ্ত পাকিস্তানের বিপক্ষে সিরিজেও খেলেছেন তিনি।

করোনাকালে কমবেশি সব দেশের ক্রিকেট বোর্ডেরই আর্থিক ক্ষতি হয়েছে; কিন্তু জিম্বাবুয়ে ক্রিকেটের দশা যেন সবচেয়ে করুণ। শুধু করোনার জন্য নয়, বহুদিন আগে থেকেই জিম্বাবুয়ে ক্রিকেট বোর্ডের আর্থিক অবস্থা খুবই শোচনীয়।

যে কারণে ব্রেন্ডন টেলর, ব্লেসিং মুজারাবানিসহ দেশটির একাধিক ভাল ক্রিকেটার বাধ্য হয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে সরে গিয়ে ইংল্যান্ড বা অন্যান্য দেশে নিজেদের দক্ষতার পরিচয় দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

আর্থিকভাবে নিজের প্রাপ্য না পাওয়ার দিকেই ইঙ্গিত করে ২০১৫ বিশ্বকাপের পর কাউন্টি ক্রিকেট খেলার সিদ্ধান্ত নেন জিম্বাবুয়ের তারকা ক্রিকেটার ব্রেন্ডন টেলর।

ছয় বছর পরে দেশের ক্রিকেটের আবারও সেই বেহাল দশা ধরা পড়ল অলরাউন্ডার রায়ান বার্লের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে। বার্ল সেই টুইটে করুণ সুরে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটার্স অ্যাসোসিয়েশন (আইসিএ), জুতা প্রস্তুতকারী সংস্থা নিউ ব্যালেন্সকে ট্যাগ করে আর্জি জানান, ‘কোনভাবে কোন স্পনসর পাওয়া সম্ভব? যাতে প্রতি সিরিজের পর আর আমাদের আঠা দিয়ে নিজের জুতো আটকাতে না হয়?’

Any chance we can get a sponsor so we don’t have to glue our shoes back after every series @newbalance @NewBalance_SA @NBCricket @ICAssociation pic.twitter.com/HH1hxzPC0m