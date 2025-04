কেন মাঠে রেগে আগুন হলেন হামজা

সোমবার ই্ংলিশ ফুটবল লিগ চ্যাম্পিয়নশিপে বার্নলির মুখোমুখি হয়েছিল শেফিল্ড ইউনাইটেড। ম্যাচে হামজা চৌধুরীর দল হেরে যায় ২-১ ব্যবধানে। এতে দুই ম্যাচ হাতে রেখেই ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে পদোন্নতি হয় বার্নলির। অর্থাৎ আগামী মৌসুমে প্রিমিয়ার লিগে সরাসরি খেলতে পারবে বার্নলি।

অন্যদিকে প্রিমিয়ার লিগে সরাসরি খেলার সুযোগ হারায় শেফিল্ড। ইংলিশ ক্লাব ফুটবলের সর্বোচ্চ প্রতিযোাগিতায় যেতে হলে হামজাদের এখন প্লে-অফের চ্যাম্পিয়ন হতে হবে।

বার্নলির মাঠ টার্ফ মুরে হতাশাজনক হারের পর বাজে এক অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হন হামজা। বাংলাদেশ জাতীয় দলের ফুটবলারের সঙ্গে যা ঘটেছে, তা একেবারেই অনাকাঙ্ক্ষিত, অপ্রত্যাশিত ও অশোভন। সেই ঘটনার একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। সেখানে দেখা যায়, রাগে-ক্ষোভে ফেটে পড়েছেন ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডার হামজা।

কী ঘটেছিল সেখানে? বাংলাদেশী ফুটবলভক্তদের মনে এই প্রশ্নই এখন ঘোরাফেরা করছে। যদিও ঘটনার পূর্ণাঙ্গ কারণ জানা যায়নি।

ব্রিটিশ গণমাধ্যম ডেইলি মেইল জানিয়েছে, ম্যাচ শেষে বার্নলির দর্শকরা আনন্দে টার্ফ মুরের পিচে নেমে আসেন। কিছু সমর্থক শেফিল্ডের খেলোয়াড়দের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েন তারা। ওই সময় কিছু খেলোয়াড়কেও উত্তপ্ত বাক্য বিনিময়ে জড়াতে দেখা যায়। হামজা চৌধুরী স্কাই ক্যামেরায় উত্তেজনাপূর্ণ অবস্থায় ধরা পড়েন। ধারণা করা হচ্ছে, বার্নলির সিজে ইগান-রাইলি তাকে উসকে দিয়েছিলেন।

Players are having to be separated at Turf Moor as Burnley begin their promotion celebrations pic.twitter.com/WOAeuSLJtN