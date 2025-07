ইসরায়েলের বোমা হামলায় ফিলিস্তিনি ফুটবলারের মৃত্যু

ফিলিস্তিনে ইসরায়েলের আগ্রাসনের শিকার হলেন আরও এক ফুটবলার। মুহান্নাদ আল-লেলে নামের এই ফুটবলারের মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করেছে ফিলিস্তিন ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন।

জানা গেছে, গাজা উপত্যকায় ইসরায়েলের বোমা হামলায় নিজের বাড়িতে মারাত্মক আহত হয়ে পড়ে মারা যান খাদামাত আল-মাগাজি ক্লুমের খেলোয়াড় মুহান্নাদ আল-লেলি।

Israel's crimes against Palestinian sports continue. The latest:

- The martyrdom of Muhannad Al-Lelee, a player for Khadamat Al-Maghazi Clum, in a direct bombing of his home in the Gaza Strip.

- The number of martyrs from the Palestinian sports community since October 7, 2023,… pic.twitter.com/B9E1F6G3S0