চারজনকে কাটিয়ে চোখধাঁধানো গোল মেসির (ভিডিও)

বয়স ৩৮। ক্যারিয়ারের শেষ সময়ে এসেও এমন দক্ষ, তেজোদীপ্ত ও ক্যারিশমাটিক ফুটবল খেলা শুধু লিওনেল মেসির পক্ষেই সম্ভব। এখনো ৪/৫ জনকে কাটিয়ে একাই গোল করেন আর্জেন্টাইন সুপারস্টার। এখনো তিনি নিজ দলের জন্য 'ওয়ান ম্যান আর্মি'। প্রতিপক্ষের ডিফেন্সকে মুহূর্তেই এলোমেলো আর ভঙ্গুর করে ফেলেন দুই পায়ের জাদুতে।

গতকাল শনিবারও নিজের মেধা, দক্ষতা ও স্রষ্টা প্রদ্ত্ত অসামান্য সামর্থ্য প্রমাণ করেছেন মেসি। এমএলএসের নিয়মিত খেলায় সিএফ মন্ট্রিয়ালের বিপক্ষে জোড়া গোল উপহার দিয়ে ইন্টার মিয়ামিকে জিতিয়েছেন ৪-১ ব্যবধানে।

মেসির দ্বিতীয় গোলটি ছিল চোখে লেগে থাকার মতো। ক্যারিয়ারের ভরা যৌবনে যেভাবে মাঝ মাঠ থেকে বলের দখল নিয়ে প্রতিপক্ষের রক্ষণের সব খেলোয়াড়দের নাকানিচুবানি খাইয়ে গোলমুখে ছুটতেন তিনি, শনিবারও তেমন শোভনীয় মুহূর্তের চিত্রায়ন করেছেন মেসি।

আর্জেন্টাইন ফুটবল জাদুকর এই গোলটি করেন ম্যাচের ৬২ মিনিটে। মন্ট্রিয়ালের অর্ধে বলের দখল নেন মেসি। এরপর একাই বল নিয়ে ছুটতে থাকেন সামনের দিকে। মেসি যেভাবে বল নিয়ে এগোচ্ছিলেন, মনে হয়েছে পায়ে আঠা দিয়ে বল লাগিয়ে রেখেছেন।

