অস্ট্রেলিয়ায় মদ্যপ অবস্থায় বেন ডাকেটের ভিডিও ভাইরাল, তদন্তে ইসিবি

অস্ট্রেলিয়ায় মদ্যপ অবস্থায় বেন ডাকেটের ভিডিও ভাইরাল, তদন্তে ইসিবি
মাত্র ১১ দিনে অ্যাশেজ হেরেছে ইংল্যান্ড। অস্ট্রেলিয়ার সামনে সুবিধাই করতে পারেনি ইংল্যান্ড। সমালোচকদের সমালোচনায় বিদ্ধ হচ্ছেন ইংল্যান্ডের ক্রিকেটার, বোর্ড ও কোচ।
এবার সমালোচনায় নতুন হাওয়া লেগেছে বেন ডাকেটের ছড়িয়ে পড়া এক ভিডিও নিয়ে। সেটির সত্যতা যাচাইয়ের চেষ্টা করছে ইংল্যান্ড ক্রিকেট (ইসিবি)। জানা গেছে, দ্বিতীয় ও তৃতীয় টেস্টের মাঝের ছুটি বিরতিতে নুসায় মদ্যপ অবস্থায় হোটেলে ফেরার পথ খুঁজে পাচ্ছিলেন না বেন ডাকেট।
গতকাল মঙ্গলবার ভিডিওটি এক্সে ছড়িয়ে পড়ে। তার কয়েকঘন্টা আগেই ইংলিশদের দলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক রব কি ঘোষণা দিয়েছিলেন সানশাইন কোস্ট রিসোর্ট শহরের সফরটি নিয়ে তদন্ত করা হবে।
নুসায় চারদিনের ওই সফরটিকে ইসিবি ছুটি হিসেবে ধরেনি। এক বছর আগেই দলটির প্রধান কোচ ব্রেন্ডন ম্যাককালাম এই সফরের পরিকল্পনা করে। যার মূল লক্ষ্য ছিল খেলোয়াড়দের সতেজ করা। কোনো অনুশীলন সূচি ছিল না তখন।
পরবর্তী টেস্টে অ্যাডিলেডে তুলনামূলক ভালো পারফরম্যান্স করলেও ইংল্যান্ড পরাজিত হয় ৮২ রানে। ফলে পাঁচ ম্যাচের সিরিজে অস্ট্রেলিয়া মাত্র ১১ দিনেই ৩-০ ব্যবধানে এগিয়ে যায়।
মেলবোর্নে শুরু হতে যাওয়া চতুর্থ টেস্টের আগে রব কি বলেন, সফরটি তিনি খতিয়ে দেখবেন, তবে তার বিশ্বাস খেলোয়াড়রা, ‘খুব ভালো আচরণই করেছে।’
এক বিবৃতিতে ইংল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ড জানিয়েছে, ‘সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়া কনটেন্ট সম্পর্কে আমরা অবগত।
আচরণ নিয়ে আমাদের অনেক প্রত্যাশা রয়েছে। একই সঙ্গে আমরা বুঝি যে খেলোয়াড়রা প্রায়ই তীব্র নজরদারির মধ্যে থাকেন। আচরণ প্রত্যাশার নিচে নামলে আমরা নির্দিষ্ট প্রক্রিয়া অনুসরণ করি এবং প্রয়োজন হলে খেলোয়াড়দের সহায়তাও করি।
তথ্য যাচাই শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমরা এ বিষয়ে আর মন্তব্য করব না।’
ইংল্যান্ডের নির্ভরযোগ্য ব্যাটারদের একজন বেন ডাকেট। এরপরও অ্যাশেজে ভালো করত পারেননি তিনি। ৩ টেস্টে এখন পর্যন্ত ৯৭ রান করেছেন ১৬.১৬ গড়ে। সর্বোচ্চ এসেছে ২৯ রান।
৩১ বছর বয়সী ডাকেটের আগেও অ্যাশেজ সফরে বিতর্কের ইতিহাস আছে। আট বছর আগে, ২০১৭-১৮ অ্যাশেজ সিরিজে লায়ন্স স্কোয়াডের সদস্য থাকাকালে, পার্থের অ্যাভিনিউ বারে জেমস অ্যান্ডারসনের ওপর পানীয় ঢেলে দেওয়ার ঘটনায় ইসিবি তাকে জরিমানা ও নিষেধাজ্ঞা দিয়ে দেশে পাঠিয়ে দিয়েছিল।
আইএন