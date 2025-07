পেদ্রোকে মাটিতে ফেলে দিয়ে পিএসজি কোচ বললেন, ‘থামাতে গিয়েছিলাম’

ক্লাব বিশ্বকাপের ফাইনাল শেষে অনাকাঙ্ক্ষিত সংঘর্ষ নিয়ে প্যারিস সেন্ট-জার্মেইয়ের (পিএসজি) কোচ লুইস এনরিক দাবি করেছেন, খেলোয়াড়দের থামাতেই তিনি সেখানে গিয়েছিলেন, যেন পরিস্থিতি আরও খারাপ না হয়। যদিও ভিডিও ফুটেজে দেখা গেছে, মুখে আঘাত করে চেলসির ফরোয়ার্ড হুয়াও পেদ্রোকে মাটিতে ফেলে দিয়েছেন তিনি।

গতকাল রোববার ক্লাব বিশ্বকাপে ফাইনালে পিএসজিকে ৩-০ ব্যবধানে হারিয়ে শিরোপা জেতে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের ক্লাব চেলসি। ম্যাচ শেষে দুই দলের ফুটবলার ও কোচিং স্টাফরা সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েন।

ম্যাচের ৮৬ মিনিটে চেলসি ডিফেন্ডার মার্ক কুকুরেলার চুল টানার কারণে লাল কার্ড দেখানো হয় পিএসজির জোয়াও নেভেসকে। সে সময় খুব বেশি উত্তেজনা চোখে পড়েনি। তবে লাল কার্ড দেখা ও অপ্রত্যাশিত হারে পিএসজির ক্ষোভ প্রতিফলিত হয় ম্যাচ শেষে ফুটবলারদের আচরণে। শেষ বাঁশির পর সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে দুই দল।

চেলসির পেদ্রো এবং পিএসজির গোলরক্ষক জিয়ানলুইজি দোন্নারুমা ও ডিফেন্ডার আশরাফ হাকিমি সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েন। সে সময় পিএসজি কোচ এনরিককে পেদ্রোর মুখে ধাক্কা দিতে দেখা যায়। তবে বার্সেলোনার সাবেক এই কোচ জানান, পরিস্থিতি শান্ত করতেই তিনি এগিয়ে গিয়েছিলেন।

