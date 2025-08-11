মেসিকে ছাড়া খেলতে নেমে এক হালি গোল হজম ইন্টার মিয়ামির

মেসিকে ছাড়া খেলতে নেমে এক হালি গোল হজম ইন্টার মিয়ামির
চোটের কারণে খেলতে পারেননি লিওনেল মেসি। গত ৩ আগস্ট লিগস কাপে নেকাক্সার বিপক্ষে ম্যাচে পায়ের চোট পান আর্জেন্টাই সুপার স্টার। যে কারণে লিগস কাপে পুমাস ইউএমএম-এর পর আজ সোমবারের ম্যাচেও মাঠের বাইরে থাকতে হয় মেসিকে। কিন্তু দলের মূল তারকাকে ছাড়া খেলতে নেমে যেন ছন্নছাড়া ইন্টার মিয়ামি। এমএলএসের মৌসুমের নিয়মিত খেলায় এদিন অরল্যান্ডো সিটির কাছে ৪-১ গোলে হেরে গেছে মেসিদের ক্লাব।
বাংলাদেশ সময় সোমবার ভোরে দ্বিতীয় মিনিটে গোল করে অরল্যান্ডো সিটিকে এগিয়ে দেন লুইস মুরিয়েল। মাত্র ৩ মিনিট পর ইয়ানিক ব্রাইট ক্যারিয়ারের প্রথম গোল করে মিয়ামিকে সমতায় ফেরান। ক্যারিয়ারের ৪০তম ম্যাচ খেলতে নেমে প্রথমবার সফলভাবে প্রতিপক্ষের জালে বল ফেলেন তিনি।
দ্বিতীয়ার্ধের ৫ মিনিটের মাথায় মুরিয়েল চলতি মৌসুমে নিজের অষ্টম গোল করে অরল্যান্ডোকে ২-১ ব্যবধানে এগিয়ে দেন। ৫৮ মিনিটে ওজেদা মৌসুমের ১৪তম গোল করে ব্যবধান ৩-১ করেন।
৮৮ মিনিটে মার্কো পাসালিচ গোল করে ব্যবধান ৪-১ করেন। এটি ছিল তার প্রথম মৌসুমে ১০ম গোল।
অরল্যান্ডো সিটির গোলরক্ষক পেদ্রো গাল্লেসে চারটি সেভ করেন। এর মধ্যে লুইস সুয়ারেজের দূরপাল্লার এক শট ক্রসবারের ওপর দিয়ে দারুণভাবে ঠেলে দেন তিনি। অপরদিকে ইন্টার মায়ামির গোলরক্ষক অস্কার উস্তারি আটটি শট রুখে দেন।
এই জয়ের ফলে অরল্যান্ডো সিটি ইস্টার্ন কনফারেন্সের টেবিলে চতুর্থ স্থানে উঠে আসে। কোচ অস্কার পারেজা এখন সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে ১০০তম জয় থেকে মাত্র এক ম্যাচ দূরে।
অন্যদিকে মিয়ামি টেবিলের ষষ্ঠ স্থানে আছে। তবে শীর্ষ চারের তুলনায় তাদের হাতে তিনটি এবং পঞ্চম স্থানে থাকা কলম্বাস ক্রুর চেয়ে দুটি ম্যাচ হাতে রয়েছে।
ম্যাচ শেষে মিয়ামি কোচ হাভিয়ের মাচেরানো বলেন, আজ কোনো অজুহাত নেই। ফুটবল হলো কৌশল, সংগঠন, প্রতিভা। কিন্তু একে একে মুখোমুখি পরিস্থিতিতে তারা ভালো ছিল। আর জয়ের জন্য যে ক্ষুধা ও ইচ্ছা দরকার, আজ তা আমাদের ছিল না। আমরা আজ তা দেখাতে পারিনি। দুর্ভাগ্যজনকভাবে, এটা আমাকে অনেক কষ্ট দিচ্ছে। কারণ ফুটবলে আপনি হেরে যেতে পারেন। কিন্তু যে তীব্রতা দরকার ছিল, আমরা তা দেখাতে পারিনি।
