ব্রাজিল দল থেকে বাদ পড়ার পর নেইমারের ভবিষ্যৎ কী?

ব্রাজিল দল থেকে বাদ পড়ার পর নেইমারের ভবিষ্যৎ কী?
সান্তোসের হয়ে দু’তিনটি ম্যাচে পুরো ৯০ মিনিট খেলা এবং একটি ম্যাচে জোড়া গোল করার পর সবাই ধরে নিয়েছিল, প্রায় ২ বছর পর আবারও ব্রাজিল জাতীয় দলে ফিরতে যাচ্ছেন নেইমার। কিন্তু ব্রাজিলিয়ান লিগে বাহিয়া ক্লাবের বিপক্ষে ম্যাচের আগে অনুশীলন করতে গিয়েই ইনজুরিতে পড়ে যান নেইমার।
পূনরায় ইনজুরিতে পড়ার কারণে ৩৩ বছর বয়সী ব্রাজিলের সুপারস্টার নেইমারকে বাদ দিয়েই বিশ্বকাপ বাছাই পর্বে চিলি ও বলিভিয়ার বিপক্ষে স্কোয়াড ঘোষণা করেছেন কোচ কার্লো আনচেলত্তি। প্রায় এক হাজার দিন ব্রাজিল দলের বাইরে থাকা এবং বারবার ইনজুরিতে পড়ে দল থেকে বাদ পড়ার ঘটনার পর বড় প্রশ্ন উঠে গেছে, নেইমারের ভবিষ্যৎ নিয়ে। তিনি এখন আসলে কী করবেন?
ইনজুরির ধারাবাহিকতা ও ব্রাজিলের পরিকল্পনা
নেইমার শেষবার ব্রাজিলের হয়ে খেলেছিলেন ২০২৩ সালের অক্টোবরে উরুগুয়ের বিপক্ষে বিশ্বকাপ বাছাইয়ের ম্যাচে। ওই ম্যাচেই তিনি গোড়ালিতে গুরুতর এসিএল (অ্যান্টেরিয়র ক্রুসিয়েট লিগামেন্ট) এবং মেনিসকাস ইনজুরিতে পড়েন। এরপর থেকে তিনি দীর্ঘ সময় ধরে মাঠের বাইরে। সৌদি ক্লাব আল হিলাল থেকে সান্তোসে ফিরে এসে এ মৌসুমে তিনি ১৯টি ম্যাচ খেলে ৬টি গোল করলেও, সম্প্রতি পেশির ইনজুরিতে পড়ে আবারও ছিটকে গেলেন।
কোচ কার্লো আনচেলত্তি সোমবার সংবাদ সম্মেলনে বলেন, ‘নেইমার একজন অসাধারণ খেলোয়াড় এবং আমরা তার ওপর ভরসা করি। তবে এই ম্যাচগুলো খুবই তীব্র এবং প্রতিদ্বন্দ্বীতাপূর্ণ। তাই আমাদের সম্পূর্ণ ফিট খেলোয়াড় প্রয়োজন। আমরা চাই নেইমার ২০২৬ বিশ্বকাপের জন্য সেরা অবস্থায় ফিরে আসুক।’ কোচ আরও জানান, নেইমারের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে এবং তিনি এই সিদ্ধান্তের সঙ্গেও একমত।
নেইমারের ভবিষ্যৎ নিয়ে অনিশ্চয়তা
নেইমারের বারবার ইনজুরি এবং তার বয়স (৩৩) বিবেচনায় অনেকেই মনে করছেন, তার আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ার এখন ক্রসরোডে দাঁড়িয়ে। ব্রাজিল ইতিমধ্যেই ২০২৬ বিশ্বকাপে খেলার যোগ্যতা অর্জন করে ফেলেছে। তবে নেইমারের অনুপস্থিতিতে দলটি ভিনিসিয়ুস জুনিয়র, রাফিনহা এবং তরুণ প্রতিভা এস্তেভাও- এর মতো খেলোয়াড়দের উপর নির্ভর করছে। আনচেলত্তি একটি নতুন দল গঠনের দিকে মনোযোগ দিচ্ছেন, যেখানে তরুণ এবং অভিজ্ঞ খেলোয়াড়দের মিশ্রণে একটি ভারসাম্যপূর্ণ আক্রমণাত্মক কৌশল গড়ে তোলা হচ্ছে।
নেইমার নিজে ইনস্টাগ্রামে তার হতাশা প্রকাশ করে বলেছেন, ‘এটা (তার নিজের অবস্থা) মনে হচ্ছিল ফিরে আসা কাছাকাছি, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত এখনই সেই মূল্যবান ও ভারি জার্সিটা পরতে পারছি না।’ তিনি জানান, মেডিকেল টিম এবং কোচের সঙ্গে আলোচনার পর ঝুঁকি না নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
২০২৬ বিশ্বকাপ: নেইমারের সম্ভাবনা
গত জানুয়ারিতে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে নেইমার স্পষ্ট করে বলেছিলেন, ২০২৬ বিশ্বকাপই হবে তার শেষ বিশ্বকাপ এবং তিনি এর জন্য ‘সব কিছুই করবেন’, যাতে তিনি বিশ্বকাপে খেলতে পারেন।
বিশ্লেষকদের মতে, নেইমারের জন্য ২০২৬ বিশ্বকাপে ফিরে আসা এখনও সম্ভব। তবে তা নির্ভর করছে তার শারীরিক ফিটনেস এবং ধারাবাহিক পারফরম্যান্সের উপর। সান্তোসে ফিরে তিনি তার পুরনো জাদুকরী ফর্মের ঝলক দেখাতে শুরু করেছিলেন; কিন্তু ইনজুরির ইতিহাস তার ক্যারিয়ারের জন্য বড় একটা চ্যালেঞ্জ। ব্রাজিলের সমর্থকরা এখনও আশা করছেন, তাদের রেকর্ড গোলদাতা (৭৯ গোল, ১২৮ ম্যাচ) যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা এবং মেক্সিকোতে অনুষ্ঠিতব্য ২০২৬ বিশ্বকাপে দলকে নেতৃত্ব দেবেন।
অন্যদিকে, কিছু বিশ্লেষক মনে করেন, ব্রাজিলের নতুন প্রজন্মের খেলোয়াড়রা দলের নেতৃত্ব নিতে প্রস্তুত। আনচেলত্তির কৌশল এবং তরুণ প্রতিভাদের উত্থান নেইমারের উপর নির্ভরতা কমিয়ে দিতে পারে। যদিও, আনচেলত্তি নিজে জোর দিয়ে বলেছেন, ‘নেইমার আমাদের পরিকল্পনার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। আমরা চাই সে বিশ্বকাপের জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত থাকুক।’
ব্রাজিলের ফুটবল ডিরেক্টর রদ্রিগো ক্যাতেও বলেছেন, ‘যদি নেইমার ফিট থাকেন, তবে তার জাতীয় দলে জায়গা নেওয়ায় কোনো সন্দেহ নেই। ভালো খেলোয়াড়ের জন্য জায়গা সবসময়ই থাকে।’
সমর্থকদের প্রতিক্রিয়া
নেইমারের অনুপস্থিতি ব্রাজিলের ফুটবল সমর্থকদের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে। এক্স হ্যান্ডলে অনেকে তার দ্রুত সুস্থতা কামনা করলেও, কেউ কেউ মনে করেন, ব্রাজিলের এখন নতুন তারকাদের উপর ভরসা করা উচিত।
একজন সমর্থক লিখেছেন, ‘নেইমার আমাদের কিংবদন্তি; কিন্তু ভিনিসিয়ুস এবং এস্তেভাও-এর মতো তরুণরা এখন দায়িত্ব নিতে পারে।’
উপসংহার
নেইমারের ভবিষ্যৎ এখন তার শারীরিক পুনর্বাসন এবং মাঠে ধারাবাহিকতার উপর নির্ভর করছে। আনচেলত্তির নেতৃত্বে ব্রাজিল একটি নতুন যুগের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, যেখানে নেইমারের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ হলেও তরুণ প্রতিভাদের উপর ক্রমশ নির্ভরতা বাড়ছে। ২০২৬ বিশ্বকাপে নেইমারের প্রত্যাবর্তন সমর্থকদের জন্য একটি বড় প্রত্যাশা, তবে তার পথে ইনজুরির চ্যালেঞ্জ এখনও বড় বাধা।
বিশ্বকাপের জন্য নেইমার কি ফিরতে পারবেন, নাকি ব্রাজিল নতুন নায়কদের হাতে তাদের ষষ্ঠ শিরোপা জয়ের স্বপ্ন দেখবে? সময়ই বলে দেবে।
