ইতালির বিশ্বকাপ বাছাইয়ের দলে লিভারপুলের ১৮ বছর বয়সী ডিফেন্ডার

ইতালির বিশ্বকাপ বাছাইয়ের দলে লিভারপুলের ১৮ বছর বয়সী ডিফেন্ডার
মৌসুম শুরুর আগে দ্রুত এক কিশোর ডিফেন্ডারকে দলে টেনেছিল লিভারপুল। ইএসপিএন বলছিলো, বয়স কম হলেও হাইলি রেটেড ডিফেন্ডার ছেলেটি। নাম জিওভান্নি লিওনি। ইতালিয়ান ক্লাব পারমা থেকে ১৯ বছর বয়সী এই ডিফেন্ডারকে দলে নিয়েছিল ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ চ্যাম্পিয়নরা।
লিভারপুল কেন এই কিশোর ডিফেন্ডারের ওপর আগ্রহ দেখাল, সেটা বোঝা গেলো এবার। কারণ, ইউরোপিয়ান বিশ্বকাপ বাছাই পর্বের জন্য ইতালি জাতীয় দলে ডাক পেয়েছেন জিওভান্নি লিওনি। ইতালির নতুন কোচ জেনারো গাত্তুসো শুক্রবার বিশ্বকাপ বাছাই পর্বের দল ঘোষণা করেন।
আজ্জুরিদের বিশ্বকাপ বাছাই পর্বের ম্যাচে প্রথমবারের মত সুযোগ পেলেন ইন্টার মিলান ফরোয়ার্ড ফ্রান্সেসকো পিও এস্পোসিতো এবং বোলোনা মিডফিল্ডার জিওভান্নি ফ্যাবিয়ান।
গত জুন মাসে লুসিয়ানো স্পালেত্তিকে বরখাস্ত করার পর গাত্তুসোকে দায়িত্ব দেয়া হয়। এরপর এই প্রথম দল ঘোষণা করলেন তিনি। জিওভান্নি লিওনি লিভারপুলে নাম লেখালেও এখনও পর্যন্ত প্রিমিয়ার লিগে খেলতে মাঠে নামার সুযোগ পাননি।
আগের দুই বিশ্বকাপের বাছাই পর্ব থেকে বাদ পড়েছিল ইতালি। এবার যেন টানা তৃতীয়বার বিশ্বকাপের বাছাই পর্ব থেকে বাদ না পড়ে, সে কারণে কোনোভাবেই কোনো ভুল-চুক করা চলবে না আর ইতালির। এ কারণে পরের শুক্রবার বার্মামোয় এস্তোনিয়ার বিপক্ষে এবং এর তিনদিন পর হাঙ্গেরিতে ইসরায়েলের বিপক্ষে ম্যাচের জন্য পুরোপুরি প্রস্তুতি নিতে চায় ইতালি ফুটবল দল।
বিশ্বকাপ বাছাই পর্বে আই গ্রুপে রয়েছে ইতালি। ২ ম্যাচ খেলে মাত্র ৩ পয়েন্ট পেয়েছে তারা। অর্থ্যাৎ, একটি ম্যাচ হেরে গেছে। চার ম্যাচ খেলে ১২ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে রয়েছে নরওয়ে। তিন ম্যাচে ৬ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে ইসরায়েল। বিশ্বকাপে খেলতে হলে অবশ্যই গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হতে হবে ইতালিকে। রানারআপ হলে সুযোগ থাকবে, তবে সেটা হবে অনেক জটিল বিষয়।
বিশ্বকাপ বাছাইয়ে ইতালি দল
গোলরক্ষক
মারকো কারনেসেক্কি (আতালান্তা), জিয়ানলুইজি দোন্নারুমা (পিএসজি), আলেক্স মেরেত (ন্যাপোলি), গুলিয়েলমো ভিকারিও (টটেনহ্যাম)।
রক্ষণভাগ
আলেসান্দ্রো বাস্তোনি (ইন্টার মিলান), রাউল বেল্লানোভা (আতালান্তা), রিকার্দো ক্যালাফিওরি (আর্সেনাল), আন্দ্রেয়া কামবিয়াসো (জুভেন্টাস), জিওভান্নি দি লরেঞ্জো (ন্যাপোলি), ফেদেরিকো দিমারকো (ইন্টার মিলান), ফেদেরিকো গাত্তি (জুভেন্টাস), জিওভান্নি লিওনি (লিভারপুল), জিয়ানলুকা মানচিনি (রোমা)।
মিডফিল্ড
নিকোলো বারেলা (ইন্টার মিলান), জিওভান্নি ফাব্বিয়ান (বোলোনা), দাভিদে ফ্রাত্তেসি (ইন্টার মিলান), মানুয়েল লোকাতেল্লি (জুভেন্টাস), নিকোলো রোভেল্লা (লাজিও), সান্দ্রো টোনালি (নিউক্যাসল)।
আক্রমণভাগ
ফ্রান্সেসকো পিও এস্পোসিতো (ইন্টার মিলান), মোইজে কিন (ফিওরেন্টিনা), দানিয়েল মালদিনি (আতালান্তা), রিকার্দো অর্সোলিনি (বোলোনা), মাত্তেও পলিতানো (ন্যাপোলি), জিয়াকোমো রাসপাদোরি (অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ), মাতেও রেতেগুই (আল কাদসিয়া), জিয়ানলুকা স্কামাচ্চা (আতালান্তা), মাত্তিয়া জাকানিয়ি (লাজিও)।
