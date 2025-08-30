ভিএআরে বিতর্ক
ব্রাজিলিয়ান-আর্জেন্টাইনের গোলে রোমাঞ্চকর জয় চেলসির
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করে চেলসিকে দারুণ জয় উপহার দিয়েছেন ব্রাজিলিয়ান তারকা হুয়াও পেদ্রো ও আর্জেন্টাইন তারকা মিডফিল্ডার এনজো ফার্নান্দেজ। তাদের দুর্দান্ত লড়াইয়ে শনিবার পশ্চিম লন্ডন ডার্বিতে ফুলহ্যামকে ২-০ গোলে হারিয়ে ফের টেবিলের শীর্ষে উঠেছে চেলসি।
৩ ম্যাচে চেলসির পয়েন্ট ৭। আর ২ ম্যাচে ৬ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে আর্সেনাল।
ঘরের মাঠ স্ট্যামফোর্ড ব্রিজে চেলসি গোল পায় প্রথমার্ধের যোগ করা সময়ে। ব্লুজদের হয়ে কর্নার থেকে নিখুঁত হেডে গোল করেন পেদ্রো।
চেলসি গোল পাওয়ার আগেই ম্যাচে চরম বিতর্ক তৈরি হয় ভিডিও অ্যাসিস্ট্যান্ট রেফারির (ভিএআর) হস্তক্ষেপে। ফলাফলকে ছাপিয়ে যা আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে চলে আসে।
প্রথমার্ধে ফুলহ্যামের জশ কিং গোল করে ভেবেছিলেন দলকে লিড এনে দিয়েছেন। কিন্তু ভিএআর দেখে রেফারি রবার্ট জোনস সিদ্ধান্ত দেন, গোলের আগে চেলসির ট্রেভো চালোবাকে ফাউল করেছেন রদ্রিগো মুনিজ। ফলে গোলটি বাতিল হয়ে যায়। এই সিদ্ধান্তে ফুলহ্যাম খেলোয়াড় ও সমর্থকদের মধ্যে ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে।
এরপর দ্বিতীয়ার্ধে আরও বিতর্কের জন্ম হয়। ভিএআর প্রথমে চেলসির পেদ্রোর বিরুদ্ধে সম্ভাব্য ফাউলের অভিযোগ খারিজ করে দেয়, তারপর ফুলহ্যামের রায়ান সেসেনিওনের হাতে বল লাগায় ফাউল ধরা হয়। এর ফলেই পেনাল্টি পায় চেলসি, স্পটকিক থেকে গোল করেন আর্জেন্টাইন তারকা ফার্নান্দেজ।
শুরুর দিকে অবশ্য ভালো সুযোগ পেয়েছিল ফুলহ্যাম। হুয়াকিম আন্দেরসন ও অ্যালেক্স ইওবি শট নিলেও লক্ষ্যভেদ করতে পারেননি। জশ কিংয়ের বাতিল হওয়া গোলটিও ছিল দুর্দান্ত।
শেষ পর্যন্ত ম্যাচে পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে ২-০ ব্যবধানে জয় নিশ্চিত করে বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ক্লাব চেলসি।
এমএইচ/