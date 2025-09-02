চলে গেলেন এডারসন, ম্যানসিটিতে পিএসজির ডোনারুম্মা
দলবদলের শেষ মুহূর্তে চমক দেখালো ম্যানচেস্টার সিটিও। পিএসজির ইতালিয়ান গোলরক্ষক জিয়ানলুইজি ডোনারুম্মার স্বাক্ষর নিশ্চিত করেছে তারা। পিএসজি থেকে ৩০ মিলিয়ন ইউরোয় (প্রায় ৪০.২ মিলিয়ন ডলার) তিনি সিটির সঙ্গে পাঁচ বছরের চুক্তিতে আবদ্ধ হলেন। ব্রাজিলিয়ান গোলরক্ষক এডারসন ম্যানসিটি ছেড়ে যাওয়ায় তার জায়গা পূরণ করেন ডোনারুম্মা।
৮ বছর ম্যানচেস্টার সিটিতে কাটানোর পর ব্রাজিলিয়ান গোলরক্ষক এডারসন ১৪ মিলিয়ন ইউরোতে যোগ দিলেন তুর্কি ক্লাব ফেনারবাচে। এ নিয়ে এডারসন বলেন, ‘ম্যানচেস্টার সিটিতে খেলা আমার জীবনের সবচেয়ে সেরা সময়। এখানে ১৫টি বড় ট্রফি জিতেছি, যার মধ্যে ছয়টি প্রিমিয়ার লিগ শিরোপা। পেপের (গার্দিওলা) অধীনে আমরা প্রিমিয়ার লিগ জয় করেছি এবং ইউরোপ জয় করেছি। আমি সব সময় এই ক্লাবের একজন অনুরাগী হয়ে থাকবো।’
সিটিতে যোগ দিয়ে ডোনারুম্মা বলেন, ‘ম্যানচেস্টার সিটিতে স্বাক্ষর করা আমার জন্য একটি গর্বের মুহূর্ত। এখানে বিশ্বমানের খেলোয়াড় এবং ইতিহাসের অন্যতম সেরা কোচ পেপ গার্দিওলার সঙ্গে খেলতে পারা একটি সম্মান।’
ডোনারুম্মা, যিনি গত মৌসুমে পিএসজির হয়ে উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জয় করেছেন। ছিলেন ক্লাবের এক নম্বর গোলরক্ষক। তবে পিএসজির সঙ্গে সম্পর্ক খারাপ হয়ে যাওয়ায় প্যারিস ছাড়তে হলো তাকে। ম্যানসিটিতে নতুন মৌসুমে এক নম্বর গোলরক্ষকের পদে জেমস ট্রাফোর্ডের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হবে তাকে। ট্রাফোর্ড এ মৌসুমের প্রথম তিনটি প্রিমিয়ার লিগ ম্যাচে সিটির পোস্টের নিচে দাঁড়িয়েছেন। যার দুটিতে হেরেছে ম্যানসিটি।
এডারসনের পাশাপাশি ম্যানসিটির ডিফেন্ডার ম্যানুয়েল আকানজি ইন্টার মিলানে যোগ দিয়েছেন। আকানজি বলেন, ‘আমি অপেক্ষা করতে পারছি না সান সিরোতে ইন্টার ফ্যানদের সঙ্গে দেখা করার জন্য।’
আইএইচএস/