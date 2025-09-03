লাল-সবুজ জার্সিতে ইংল্যান্ড প্রবাসী কিউবা মিচেলের অভিষেক
গত ১২ আগস্ট কাতারের দোহায় এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগে সিরিয়ার ক্লাব আল কারামার বিপক্ষে বসুন্ধরা কিংসের জার্সিতে খেলার মাধ্যমে বাংলাদেশের ক্লাবে অভিষেক হয়েছিল ইংল্যান্ড প্রবাসী ফুটবলার কিউবা মিচেলের। সান্ডারল্যান্ডের সাবেক এই ফুটবলারের এবার অভিষেক হলো লাল-সবুজ জার্সিতে।
আজ (বুধবার) ভিয়েতনামে বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-২৩ দল এশিয়ান কাপ বাছাইয়ের প্রথম ম্যাচ খেলছে স্বাগতিকদের বিপক্ষে। এ ম্যাচে কিউবা মিচেল আছেন একাদশে। ৮ নম্বর জার্সি নিয়ে খেলছেন এই মিডফিল্ডার।
বাংলাদেশের জার্সিতে খেলার লক্ষ্য নিয়ে কিউবা লাল-সবুজ পাসপোর্ট করে ইংলিশ ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের অনুমতি নিয়ে ফিফায় আবেদন করেছিলেন। ফিফা তাকে ছাড়পত্র দেন। তারপর তিনি ইংল্যান্ডের ক্লাব ছেড়ে নাম লেখান বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের পাঁচবারের চ্যাম্পিয়ন বসুন্ধরা কিংসে।
অনূর্ধ্ব-২৩ এশিয়ান কাপ বাছাইয়ে বাংলাদেশ গ্রুপের অন্য দুই দল ইয়েমেন ও সিঙ্গাপুর। এশিয়ার ৪৪ দেশ ১১ গ্রুপে ভাগ হয়ে বাছাইয়ে অংশ নিচ্ছে। ১১ গ্রুপের চ্যাম্পিয়ন এবং সেরা চারটি রানার্সআপ দল উঠবে এশিয়ান কাপে। আয়োজক সৌদি আরব খেলবে সরাসরি।
