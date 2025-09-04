স্কালোনি মানতেই পারছেন না, এটা মেসির শেষ ম্যাচ
২০২৬ বিশ্বকাপের পরই আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকে বুটজোড়া স্থায়ীভাবে তুলে রাখবেন লিওনেল মেসি, এটা এখনও পর্যন্ত মোটামুটি নিশ্চিত। সুতরাং, আন্তর্জাতিক ফুটবলে মেসিকে দেখা যাবে আরও অন্তত একটি বছর।
কিন্তু ঘরের মাঠে শেষ ম্যাচটি মেসি খেলে ফেলবেন আগামীকাল (শুক্রবার) বাংলাদেশ সময় ভোর ৫টায়। বুয়েন্ট আয়ার্সের মনুমেন্টাল স্টেডিয়ামে ঘরের মাঠে আর্জেন্টিনার আকাশী নীল-সাদা জার্সিটি পরে ‘লাস্ট ড্যান্স’ দিতে প্রস্তুত লিওনেল মেসি। তিনি নিজেও নিশ্চিত করেছেন, ঘরের মাঠে শেষ ম্যাচ খেলার বিষয়টি। ফলে এই ম্যাচ দেখার জন্য মাঠে মেসির পরিবারের সব সদস্য (বাবা, মা, স্ত্রী, ছেলে, ভাইসব সবাই), ঘনিষ্ট বন্ধুরাও উপস্থিত থাকবেন।
লাতিন আমেরিকা থেকে ২০২৬ বিশ্বকাপ সবার আগে নিশ্চিত করেছে আর্জেন্টিনা। তবে এখনও বাছাইয়ের দুটি ম্যাচ বাকি। এর মধ্যে একটি ম্যাচ ভেনেজুয়েলার বিপক্ষে ঘরের মাঠে। অন্যটি, ইকুয়েডরের বিপক্ষে, তাদের মাঠে গিয়ে খেলবে মেসিরা। ভেনেজুয়েলার বিপক্ষে এই ম্যাচের পর আগামী বিশ্বকাপের আগে আর্জেন্টিনার মাটিতে মেসিদের আর কোনো ম্যাচ নেই। কয়েকটি প্রীতি ম্যাচ রয়েছে, তবে অন্য দেশে।
‘ঘরের মাঠে মেসির শেষ ম্যাচ’- তাই আবেগ ভর করেছে আর্জেন্টাইনদের মধ্যে। মেসিকে ঘরের মাঠ থেকে বিদায় দেয়াটা কেন যেন মেনেই নিতে পারছে না তারা। বিশেষ করে আর্জেন্টিনা কোচ লিওনেল স্কালোনি। তিনি মেনেই নিতে পারছেন না, ঘরের মাঠে এটা মেসির শেষ ম্যাচ।
আবেগাপ্লুত স্কালোনি ভেনেজুয়েলার বিপক্ষে বিশ্বকাপ বাছাই পর্বের ম্যাচের আগে বললেন, ‘লিওনেল মেসি তার দেশের হয়ে শেষবারের মতো নিজ মাটিতে খেলতে নামলে তা হবে এক বিশেষ মুহূর্ত। তবে আমি আশা করছি, এটাই আর্জেন্টাইন সমর্থকদের সামনে মেসির শেষ প্রতিযোগিতামূলক ম্যাচ হবে না।’
৩৮ বছর বয়সী মেসি এখনও অবসরের সুনির্দিষ্ট ঘোষণা দেননি। তবে গত সপ্তাহে নিশ্চিত করেছেন, বৃহস্পতিবার ভেনেজুয়েলার বিপক্ষে বুয়েন্স আয়ার্সে বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের ম্যাচটি তার নিজ দেশে শেষবারের মতো খেলা বাছাই ম্যাচ হতে পারে।
ম্যাচের আগের সংবাদ সম্মেলনে মেসিকে নিয়ে আবেগতাড়িত স্কালোনি চোখের পানি মুছতে মুছতে বলেন, ‘হ্যাঁ, এটি একটি আবেগঘণ, বিশেষ এবং সুন্দর ম্যাচ হবে। কারণ এটি আমাদের শেষ বাছাইপর্বের খেলা। মেসিকে কোচিং করানোর সুযোগ পাওয়া সত্যিই এক অসাধারণ অভিজ্ঞতা। আশা করি সমর্থকরাও উপভোগ করবেন।’
তিনি আরও যোগ করেন, ‘আমি নিশ্চিত, এটা তার শেষ ম্যাচ হবে না আর্জেন্টিনায়। আর যদি হয়ও, তবে আমরা অবশ্যই তাকে বিদায় জানানোর জন্য আরেকটি ম্যাচ আয়োজন করব, কারণ সেটা তার প্রাপ্য।’
আর্জেন্টিনা এরইমধ্যে লাতিন আমেরিকায় বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের শীর্ষস্থান নিশ্চিত করেছে এবং আগামী বছর যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মেক্সিকোয় অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপে খেলবে। অন্যদিকে, ভেনেজুয়েলা তাদের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো বিশ্বকাপে খেলার লড়াই চালাচ্ছে। আর্জেন্টাইন কোচ ফার্নান্দো বাতিস্তার অধীনে দলটি বর্তমানে সপ্তম স্থানে রয়েছে এবং ইন্টার-কনফেডারেশন প্লে-অফে খেলার আশা বাঁচিয়ে রেখেছে।
স্কালোনি সতর্ক করে বলেন, ‘ওরা এখন কঠিন প্রতিপক্ষ। বাতিস্তার অধীনে দারুণ খেলছে এবং বিশ্বকাপে খেলার সুযোগ তৈরি করেছে। এটা তাদের জন্য ঐতিহাসিক হতে পারে।’
আগামী বিশ্বকাপকে সামনে রেখে আর্জেন্টিনা প্রস্তুতি শুরু করলেও এখনো অনেক কিছু অনিশ্চিত। বিশেষ করে ইউরোপীয় প্রতিপক্ষ নিয়ে। স্কালোনি বলেন, ইউরোপীয় নেশনস লিগের কারণে শক্তিশালী দলগুলোর সঙ্গে প্রস্তুতি ম্যাচ আয়োজন করা বেশ কঠিন হয়ে পড়েছে।
এদিকে, মেসি ইঙ্গিত দিয়েছেন ২০২৬ বিশ্বকাপের পর জাতীয় দল থেকে অবসর নিতে পারেন। তখন তার বয়স হবে ৩৯। তাই বৃহস্পতিবারের ম্যাচটি আর্জেন্টাইন সমর্থকদের জন্য স্মরণীয় হয়ে থাকছে নিঃসন্দেহে। আর্জেন্টিনা ফুটবল ফেডারেশনও এই ম্যাচের জন্য টিকিটের দাম বাড়িয়ে দিয়েছে। সাধারণত ১০০ ডলার (প্রায় ১২-১৩ হাজার টাকা) থেকে শুরু করে ৫০০ ডলার (৬০ হাজার থেকে ৬৫ হাজার টাকা) পর্যন্ত রাখা হয়েছে টিকিটের মূল্য।
আইএইচএস/